Anche l’operatore telefonico virtuale PosteMobile propone delle offerte di rete mobile davvero interessanti e soprattutto convenienti. Una delle ultime offerte rese disponibili dall’operatore è PosteMobile Creami Extra Wow 10 e quest’ultima sarebbe dovuta terminare lo scorso 23 gennaio 2024. Tuttavia, l’operatore ha deciso di continuare a proporla.

PosteMobile Creami Extra Wow 10 sarà ancora disponibile fino a fine mese

L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di continuare a proporre la sua nuova super offerta di rete mobile. Come già detto in apertura, ci riferiamo all’offerta di rete mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 10. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile all’attivazione fino al 23 gennaio 2024.

Come già anticipato, però, ora gli utenti interessati potranno attivare l’offerta di PosteMobile ancora per qualche giorno, ovvero fino al prossimo 30 gennaio 2024. Si tratta della prima proroga per questa offerta, ma non è da escludere che in futuro l’operatore possa decidere di prorogarla ancora. Si tratta però di un’offerta non attivabile da tutti gli utenti.

Potranno infatti attivare la nuova offerta PosteMobile Creami Extra Wow 10 soltanto i nuovi clienti dell’operatore virtuale, sia che essi attivino una nuova sim sia che essi richiedano la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Ricordiamo che questa offerta include ogni mese fino a 10 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di soli 6 euro al mese. Vi terremo aggiornati se eventualmente l’operatore virtuale dovesse decidere di prorogare ulteriormente questa offerta.