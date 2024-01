Uno dei più interessanti robot aspirapolvere è fortemente scontato su Amazon, al giorno d’oggi gli utenti possono davvero pensare di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, nel momento in cui dovessero decidere di aggiungere al carrello l’iRobot Roomba 692.

Il modello è uno dei più basilari del brand, ciò sta a significare che è orfano di molteplici funzioni che invece possiamo trovare su dispositivi ben più costosi. A prescindere da ciò si tratta di un robot aspirapolvere di qualità, con possibilità di controllo direttamente dallo smartphone (tramite connessione WiFi attiva).

Robot aspirapolvere iRobot Roomba: prezzo economico su Amazon

Tutti vorrebbero poter acquistare un robot aspirapolvere iRobot Roomba, per fortuna esiste Amazon, capace di mettere a disposizione del consumatore finale il modello Roomba 692, ad un prezzo decisamente conveniente. Al giorno d’oggi è possibile acquistarlo con una spesa finale di soli 199 euro, riducendola del 33% rispetto al prezzo consigliato di 299 euro. L’acquisto su Amazon può essere completato qui.

Di dimensioni particolarmente ridotte, il prodotto a tutti gli effetti raggiunge 34 x 34 x 9,5 centimetri, così da riuscire a pulire alla perfezione sotto i mobili o gli spazi particolarmente angusti. Il controllo, come anticipato, può avvenire direttamente tramite l’applicazione mobile, ma anche assistente vocale (tra cui Google Assistant e Amazon Alexa), oppure sfruttando il grande pulsante centrale presente sulla parte superiore. Come al solito, la spedizione è rapida, avviene in pochissimi giorni dalla data effettiva di acquisto.