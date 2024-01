Un’offerta davvero più unica che rara vi attende proprio oggi direttamente su Amazon, gli utenti possono pensare di acquistare un mouse ottico ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora.

Il prodotto in questione rientra nella serie Amazon Basics, ciò sta a significare che è prodotto direttamente dall’azienda americana, è di colorazione nera con rivestimento soft-touch che non trattiene le impronte, oltre ad una completa realizzazione in plastica.

Non perdetevi le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, che potete avere solo ed esclusivamente sul nostro canale telegram ufficiale.

Amazon, l’offerta sul mouse vi lascerà a bocca aperta

Il prodotto è disponibile direttamente su Amazon ad un prezzo decisamente conveniente, infatti al giorno d’oggi gli utenti lo possono acquistare con un esborso finale di soli 8,99 euro, garantendosi a tutti gli effetti un risparmio davvero più unico che raro, e mantenendo praticamente inalterate le qualità generali. Se lo volete acquistare su Amazon, potete collegarvi qui.

Il mouse è wired, ovvero può essere utilizzato esclusivamente con il cavo che termina con una presa USB-A, che risulta essere perfettamente compatibile con un qualsiasi dispositivo con sistema operativo Windows o MacOS. Sulla superficie si trovano tre pulsanti fisici, non personalizzabili, il cui clic non è proprio silenzioso, anche se comunque non possiamo in nessun modo lamentarci in rapporto al prezzo finale di vendita del dispositivo stesso. Coloro che sceglieranno di acquistarlo, potranno godere anche della garanzia della durata di 24 mesi, che copre i singoli difetti di fabbrica che si potrebbero verificare in fase di utilizzo.