Il 2023 è stato un anno di notevoli sfide per Rabona Mobile, l’operatore di telefonia mobile coinvolto in una disputa, ancora in corso, con Vodafone e Plintron che ha portato a disagi significativi per i suoi clienti in Italia. La situazione ha raggiunto il punto in cui i servizi di telefonia mobile di Rabona Mobile sono stati interrotti tra aprile e giugno dello scorso anno, costringendo l’azienda a ricorrere al tribunale per cercare di risolvere la questione.

Il Tribunale di Milano ha emesso un verdetto agli inizi di luglio, che ha riconosciuto che gli utenti di Rabona non dovrebbero subire le conseguenze della disputa interna, ma non ha ancora identificato un colpevole o assegnato un risarcimento. Questo ha lasciato sia Rabona Mobile che i suoi clienti in una situazione di incertezza e disagio, con i servizi di telefonia ancora non completamente ripristinati.

Arriva il servizio Rabona Connect

Nel frattempo, Rabona Mobile ha con una lettera aperta ha spiegando la sua versione degli eventi e accusando specificamente Vodafone di minacce velate di interruzione dei servizi. La questione, come detto, al momento rimane irrisolta e i clienti sono ancora in attesa di ulteriori sviluppi. Ciò che è emerso però è la mancanza di trasparenza da parte di Rabona Mobile, che non ha comunicato apertamente le problematiche di linea sul suo sito durante tutto il periodo in questione. Dettaglio questo che ha contribuito a generare ulteriore disagio tra i suoi utenti.

Per affrontare la situazione attuale e cercare di superare le difficoltà, Rabona Mobile ha annunciato il lancio di un nuovo servizio ambizioso chiamato Rabona Connect. Questo innovativo servizio di eSIM globale consentirà agli utenti di connettersi in oltre 200 Paesi in tutto il mondo, offrendo un’alternativa interessante in un momento in cui i servizi tradizionali sono limitati a causa della disputa in corso. Rabona Connect presenta diverse opzioni di piani, tra cui Base, Standard e Premium, con durata di 30 giorni, offrendo agli utenti flessibilità e scelta in base alle proprie esigenze.

Il futuro di Rabona Mobile è ancora incerto, con la disputa legale in corso e i disservizi non completamente risolti. L’azienda però continua a guardare al futuro con ambizione, cercando di espandersi a livello internazionale attraverso l’innovativo Rabona Connect.