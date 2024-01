Nel cuore del deserto di Tucson, Arizona, il ricercatore Jonathon Keats ha dato vita a un progetto visionario: la Millennium Camera. Questo dispositivo, apparentemente folle, è progettato per catturare immagini con un intervallo di tempo incredibile di 1.000 anni. La fotocamera, collocata accanto a una panchina che offre una vista panoramica sul quartiere di Star Pass, è un capolavoro di semplicità. Essa presenta un foro sottile come uno spillo in un foglio d’oro a 24 carati, che permette alla luce di colpire un piccolo cilindro di rame in cima a un palo d’acciaio. Questo crea un’immagine con tempi di esposizione che sfidano la storia dell’umanità.

Millennium Camera: Un’occhiata al progetto futuristico

La Millennium Camera, installata in collaborazione con i ricercatori del Desert Laboratory di Tumamoc Hill, si presenta come un invito a riflettere sul futuro.

Il design straordinario di questa fotocamera è affascinante per la sua unicità e semplicità. L’autore, Jonathon Keats, però esprime apertamente le incertezze legate al progetto. Egli infatti ammette che mille anni sono un periodo estremamente lungo, suscettibile a molteplici variabili che potrebbero comprometterne la durata. Nonostante ciò, se la Millennium Camera dovesse resistere al tempo, potrebbe diventare un testimone unico delle trasformazioni naturali e urbane, fornendo una prospettiva senza precedenti su come evolverà il paesaggio nel corso dei secoli.

Visioni Globali e Ambizioni Future

Intrigato dal potenziale di questo esperimento, Jonathon Keats non si ferma a Tucson. Ha annunciato piani per installare ulteriori fotocamere a Chongqing, in Cina, al Griffith Park di Los Angeles e sulle Alpi austriache. Questa visione globale e il desiderio di catturare immagini da diverse parti del mondo suggeriscono un intento più ampio: un processo planetario di “reimmaginazione” della Terra per le generazioni future. La Millennium Camera si trasforma così da un semplice strumento fotografico a un simbolo ambizioso di speranza e motivazione per plasmare un futuro diverso.