Gli ultimi mesi non sono stati certamente facili per Rabona mobile, è infatti iniziata una sequela di disservizi che ha reso la vita quasi impossibile per gli utenti che sono stati impossibilitati ad usare la loro promozione, il tutto è stato merito di Vodafone che ha deciso di effettuare il distacco dall’operatore virtuale, procurando una marea di problemi a quest’ultimo.

I problemi sono stati così tanti da portare alla circolazione di voci davvero insistenti sulla possibile chiusura di Rabona mobile, voci circolate soprattutto sui social che ad un certo punto sono arrivate anche alle orecchie di Rabona che ha deciso di rompere il silenzio affermando che non c’è assolutamente l’intenzione di chiudere ed anzi si va incontro ad una risoluzione definitiva di ogni tipo di problema avuto finora.

Chiudere non è in programma

Quando ad aprile è avvenuto il distacco programmato dalla rete Vodafone sono iniziati tutti i disservizi, dal non poter inviare messaggi inizialmente fino al blocco delle chiamate e della navigazione, cosa che ha portato ad un vero esodo dei clienti che hanno migrato verso altro operatore per avere i servizi desiderati.

Rabona ha però fatto e vinto il ricorso e così le autorità giudiziarie hanno imposto il riallaccio sulla rete e dunque i disservizi sono terminati e sono stati risolti, dunque non sussiste motivo per vedere una chiusura di Rabona nei prossimi mesi.

L’operatore virtuale dunque continuerà a funzionare regolarmente e ovviamente proporrà offerte per tutti i clienti rimasti e per cercare di portarne di nuovo, state attenti perché potrebbe arrivare qualcosa di davvero interessante.