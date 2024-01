Tutti noi conosciamo il browser proprietario di Microsoft presente nei sistemi Windows, Edge, quello che però in pochi sanno è che quest’ultimo ha delle interessanti funzionalità utili nel campo degli screenshot, strumento presente nativamente che consente di catturare tutto ciò che è presente a schermo, il quale presto riceverà un notevole potenziamento grazie all’integrazione di Copilot.

L’integrazione di Copilot garantirà la possibilità di riconoscere il testo e copiarlo in modo diretto (OCR) e non solo, sarà possibile riconoscere elementi della cattura, parti di immagini, per poi cercare informazioni in modo diretto su quella parte di immagine, ad esempio con un cane si potrà cercare la razza, come addestrarlo ecc.

Come abilitare le funzionalità

Le nuove features verranno abilitate pian piano nel canale Insiders e solo dopo verranno rilasciate a livello globale, ciò non toglie che possiate forzare l’abilitazione delle funzionalità, ecco come fare:

Aggiorna Microsoft Edge Canary all’ultima versione disponibile Digita “edge://flags” nella barra degli indirizzi del browser Cerca la voce “MicrosoftEdge Screenshot” e seleziona l’opzione “Enable” Riavvia il browser per applicare le modifiche Clicca con il pulsante destro del mouse sull’icona di Microsoft Edge Canary e seleziona “Proprietà” Passa alla scheda “Collegamento” e nella voce “Destinazione”, inserisci il seguente codice:“—enable- features=msEdgeScreenshotWithCopilotChat,msEdgeScreenshotWithOCR,msEdgeScreenshotWithSearch,msEdgeScreenshotWithSearchInSideBar”. Clicca su OK.

Per effettuare uno screenshot tramite il browser vi basterà seguire una delle tre possibilità:

Scorciatoia da tastiera CTRL + Maiusc + S.

Pulsante dedicato nella barra laterale.

Aggiunger l’icona dello screenshot alla barra degli strumenti per un accesso più rapido ed utilizzare quella.

Se siete curiosi ora avete tutto l’occorrente per provare.