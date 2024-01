Una nuova console portatile si prepara a fare il suo debutto nel mondo del gaming: la OneXPlayer X1. Progettata per i veri appassionati di gaming PC, questa console offre prestazioni di alto livello grazie alle sue grandi caratteristiche, come:

Il potentissimo chip Intel Core Ultra 7 155H;

Un display LTPS da 10,95 “;

da “; Risoluzione 2.5K.

Il cuore pulsante di questa console è il processore Intel Core Ultra 7 155H, che non solo garantisce prestazioni elevate per i giochi. Ma non è tutto, essa include anche un’unità di intelligenza artificiale (NPU), apportando un valore aggiunto alla fruizione dei contenuti. Il display da 10,95” supporta un refresh rate di 120Hz, una risoluzione di 2560×1600 e una luminosità di 540 nit. Tutto ciò per un’esperienza visiva immersiva e dettagliata.

OneXPlayer X1: Una panoramica completa sulle caratteristiche avanzate della nuova console

La leggerezza è uno dei punti di forza della OneXPlayer X1, grazie al design sottile e al corpo in alluminio di grado aeronautico della serie 6000. Disponibile in diverse configurazioni di memoria RAM, fino a 64 GB di tipo LPDDR5x a 7467 MT/s, e con uno SSD M.2 PCle 4.0 fino a 1 TB. La console offre infatti, un ampio spazio di archiviazione per giochi e contenuti multimediali.

Il controller, dotato di grilletti lineari, può essere staccato dallo schermo principale, consentendo l’utilizzo separato.

La batteria da 65,02 Wh promette fino a 3 ore di gioco o 10/12 ore per la riproduzione video, supportando la ricarica rapida con il 50% di carica in poco più di mezz’ora.

Con caratteristiche audio sviluppate in collaborazione con Harman AudioEFX e connettività avanzata come Thunderbolt 4, porta Oculink e USB 4.0, la OneXPlayer X1 si posiziona come una scelta di alto livello per i gamer esigenti.

La console sarà presto disponibile per la consegna, con ulteriori dettagli e la possibilità di partecipare alla campagna di finanziamento su Indiegogo.