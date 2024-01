Intelligenza Artificiale, è sempre più difficile distinguere persone reali da quelle inventate dall'ai

Il tema dell’intelligenza artificiale (IA) e della sua capacità di generare immagini realistiche è stato recentemente al centro dell’attenzione grazie a un’iniziativa del New York Times. Il prestigioso giornale ha lanciato un test interattivo per mettere alla prova la capacità degli utenti di distinguere tra volti reali e volti generati dall’IA. Questa sperimentazione arriva in un momento in cui le discussioni sull’IA sono particolarmente vive, anche a seguito delle recenti dichiarazioni di Sam Altman al World Economic Forum di Davos riguardo l’IA e l’energia.

Intelligenza Artificiale: persone reali o inventate? Ecco il test

Il 19 gennaio 2024, sul sito del New York Times è stata pubblicata una pagina speciale che permette agli utenti di testare la propria abilità nel riconoscere se le persone ritratte nelle foto sono reali o frutto della generazione artificiale. Questa iniziativa evidenzia l’evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale nel creare immagini incredibilmente realistiche, tanto da rendere difficile distinguerle da quelle di persone reali.

Il test proposto dal New York Times consiste nel far scorrere sullo schermo 10 immagini, lasciando agli utenti la possibilità di scegliere tra due opzioni, “A.I.” o “Real”, per ciascuna immagine. Al termine del test, viene mostrato il risultato complessivo, con la rivelazione immediata dell’esito per ogni singola immagine.

Questo esperimento solleva interrogativi fondamentali sul ruolo sempre più invasivo dell’IA nella nostra società e sulle sue potenziali implicazioni etiche e sociali. La difficoltà nel distinguere tra immagini reali e artificiali pone interrogativi riguardo la veridicità delle informazioni e la fiducia nelle fonti, temi sempre più rilevanti nell’era dell’informazione digitale.