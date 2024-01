La Certificazione Top Employers rappresenta un prestigioso riconoscimento ufficiale per le aziende che eccellono nelle politiche e nelle strategie di risorse umane, impegnandosi attivamente per il benessere delle persone e il miglioramento dell’ambiente lavorativo. Questo riconoscimento è assegnato alle aziende che raggiungono e superano gli elevati standard stabiliti dalla HR Best Practices Survey, una valutazione approfondita che abbraccia sei macro aree dell’ambito HR e analizza dettagliatamente 20 diversi temi insieme alle relative Best Practice.

Certificazione Top Employers 2024

La Survey, strumento fondamentale per il Programma di Certificazione Top Employers, ha certificato oltre 2.300 Top Employers in 121 Paesi in tutto il mondo. Questo programma è un faro per individuare e celebrare l’eccellenza nelle politiche aziendali e nelle pratiche HR che promuovono un ambiente di lavoro positivo e inclusivo.

Rossella Gangi, Direttrice HR di WINDTRE, esprime con orgoglio il sesto anno consecutivo di certificazione come Top Employer: “Questa riconferma è un ulteriore attestato del nostro impegno costante, della nostra attenzione e dedizione alle persone. La nostra visione si basa sul valore dell’inclusione, mirando a trasformare WINDTRE in un luogo in cui ogni individuo possa esprimere la propria unicità, vedendo riconosciute le proprie idee e il proprio potenziale con partecipazione e senso di appartenenza.”

Il modello di lavoro di WINDTRE, denominato Human Working, pone l’accento su flessibilità, responsabilità e fiducia, garantendo un equilibrio tra lavoro e vita personale e promuovendo relazioni significative. L’azienda si impegna attivamente nella promozione di un ambiente lavorativo aperto, basato sull’ascolto, la condivisione e il confronto attraverso politiche concrete di diversità e inclusione.

Un onore per WINDTRE

David Plink, CEO di Top Employers Institute, sottolinea l’importanza di celebrare le aziende certificate nonostante le sfide del momento: “È nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E questa evidenza è chiaramente visibile attraverso i risultati ottenuti nella Certificazione Top Employers 2024.” Plink mette in luce quanto le aziende certificate abbiano dimostrato un impegno concreto per il benessere delle persone e il miglioramento delle condizioni lavorative, contribuendo così a elevare collettivamente la qualità del mondo del lavoro. La celebrazione di queste eccellenze riflette la dedizione delle aziende Top Employers del 2024, e ci ricorda come WINDTRE sia una delle eccellenze nel panorama delle telecomunicazioni italiane.