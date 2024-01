Ogni anno, i quiz show televisivi dominano il palinsesto italiano, intrattenendo il pubblico con emozionanti sfide e concorrenti che lottano per conquistare i misteriosi “gettoni d’oro”. Ma cosa rappresentano davvero e quanto valgono?

I gettoni d’oro, introdotti nel 1955, sono una geniale trovata delle emittenti televisive italiane per evitare violazioni legate al gioco d’azzardo. Programmi popolari come “L’Eredità” e “Avanti un altro!” li citano quando si parla di vincite, ma cosa significano in realtà? Non rappresentano denaro immediato, ma una cifra virtuale che i concorrenti possono trasformare in soldi veri.

Scopri quanto valgono davvero i gettoni d’oro e quanto tempo occorre per trasformarli in contanti

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i vincitori non ricevono la cifra esatta che viene visualizzata a schermo, ma appunto in gettoni. Essi devono infatti aspettare un periodo massimo di sei mesi prima di poter incassare la loro vincita. Una volta trascorso questo periodo, la banca metalli contatta direttamente il vincitore per riscuotere il premio convertito in euro. Va notato però che la cifra vinta in gettoni d’oro è effettivamente quella che si riceve, con l’aggiunta dell’IVA al 22%. Quindi, se un concorrente ha vinto 100.000€ in gettoni d’oro, riceverà circa 78.000€, con un ulteriore 5% in meno a causa di una svalutazione del premio.

I gettoni d’oro rappresentano una via astuta per consentire ai concorrenti di vincere soldi reali senza infrangere le leggi sul gioco d’azzardo. Anche se la conversione può richiedere tempo, il risultato finale è una vincita tangibile che porta gioia ai partecipanti dei quiz televisivi italiani.