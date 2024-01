Geekom è azienda leader nel settore della produzione di mini PC in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori in circolazione. Oggi possiamo trovare su Amazon un’offerta decisamente speciale, infatti è disponibile Geekom Mini IT12, un mini PC di fascia alta ad un prezzo davvero conveniente.

Il prodotto presenta nel dettaglio alcune specifiche tecniche di alto livello, parliamo giustappunto di processore Intel Core i7 di dodicesima generazione (con frequenza di clock fissata a 4,7GHz), passando per 32GB di RAM DDR4, un hard disk interno di 1TB, ed una connettività virtuale molto fornita, che si completa con il WiFi 6E di ultima generazione.

Geekom Mini IT12: un prodotto davvero interessante

Il prodotto sarebbe in vendita ad un prezzo mediano di 599 euro, tuttavia già di base Amazon lo ha scontato di 90 euro, fino ad arrivare al valore di 509 euro. Per avvicinare ancora di più gli utenti all’acquisto, Geekom ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti, proponendo un codice da applicare direttamente in pagina, TA12it12, così da riuscire a ridurre ulteriormente la spesa del 5%, fino ad arrivare ad un prezzo finale di soli 484 euro. Per l’acquisto su Amazon potete collegarvi qui, oppure anche direttamente sul sito ufficiale, sul quale avrete 30 euro di sconto applicando questo codice: IPIT12.

La connettività fisica installata sul Geekom Mini IT12 è altrettanto fornita, poiché permette di raggiungere 2 USB 3.2 Gen2 ed un jack da 3,5mm sulla parte anteriore (a fianco del pulsante fisico di accensione), per poi virare su 2 HDMI 2.0, una ethernet 2.5 Giga, 2 Thunderbolt e una USB 3.2 Gen2 sul retro, oppure un lettore SD sul lato. Una dotazione decisamente completa che rende il prodotto completo e versatile, utilissimo per la maggior parte degli scopi.