Il produttore tech Oppo sembra davvero inarrestabile. Nei piani dell’azienda è infatti già in arrivo un nuovo dispositivo, appartenente questa volta alla fascia media del mercato. Stiamo parlando del prossimo Oppo K12 e ora, grazie ad un noto leaker, sappiamo quale processore ci sarà a bordo. Ecco qui di seguito i dettagli.

Oppo presenterà a breve il nuovo Oppo K12 con a bordo il soc Snapdragon 7 Gen 3

Nel corso delle prossime settimane il produttore tech Oppo toglierà i veli di un nuovo dispositivo di fascia media, ovvero il nuovo Oppo K12. Come già accennato in apertura, ora abbiamo qualche prima informazione riguardo alle presunte specifiche tecniche. In particolare, secondo quanto ha rivelato il noto leaker Digital Chat Station, a bordo del nuovo smartphone ci sarà il soc Snapdragon 7 Gen 3.

Si tratta di un processore inedito che per il momento non abbiamo visto a bordo di nessun dispositivo. Per il momento questi sono gli unici dettagli che sappiamo di questo nuovo smartphone. Vi ricordiamo comunque che il suo predecessore, ovvero Oppo K11, vanta già una buona scheda tecnica. Tra le caratteristiche, spicca un display con tecnologia SuperAMOLED con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Oppo K11 – specifiche tecniche