Le prime voci sulla realizzazione da parte di Apple di un primo iPhone impermeabile risalgano a un paio di anni fa ma da allora nessuna notizia concreta è più emersa. Soltanto poche settimane fa è riapparso un brevetto che sembra dimostrare la volontà del colosso di prestare nuovamente attenzione al progetto.

In tempi non molto lunghi potremmo quindi assistere all’arrivo di un iPhone davvero in grado di resistere all’acqua. È vero, anche i melafonini più recenti dichiarano di essere capaci di resistere se immersi in acqua ma soltanto se posti a un massimo di sei metri di profondità e per un massimo di 30 minuti.

Inoltre, una riflessione avanzata dal portale Phonearena.com fa notare come la garanzia degli iPhone non citi alcun risarcimento in caso di danni causati dall’acqua. Pur sembrando apparentemente banale, la considerazione fa riflettere sulla reale capacità dei dispositivi di resistere all’acqua poiché, riferisce Friedman, se gli iPhone fossero realmente in grado di supportare e sopportare l’immersione in acqua Apple avrebbe senza alcun dubbio inserito in garanzia una copertura per gli utenti in caso di danneggiamenti.

iPhone impermeabile: trapelato un nuovo brevetto!

Il brevetto US 11.875.021 ottenuto da Apple pochi giorni fa non descrive effettivamente un melafonino impermeabile bensì un aggiornamento tramite il quale il dispositivo sarà in grado di funzionare al meglio se immerso sott’acqua. Si fa riferimento, ad esempio, alla possibilità di utilizzare il tasto attualmente dedicato al volume per accedere allo zoom della fotocamera così da facilitare l’utilizzo del dispositivo per scattare foto sott’acqua.

L’emergere del documento pone di conseguenza l’attenzione sulla possibilità che Apple decida di progettare un iPhone le cui componenti potranno resistere all’acqua in svariate condizioni senza il rischio di causare dei danni. Non è ancora chiaro se il progetto sarà destinato a vedere la luce in un futuro non troppo lontano e, trattandosi esclusivamente di notizie basate su un brevetto, è da tener presente la possibilità che tutto venga accantonato o addirittura abbandonato. La speranza è comunque l’ultima a morire e a supporto della possibilità che Apple porti a termine il progetto vi sarebbero numerose voci passate riguardanti la realizzazione di un display in grado di funzionare senza alcun intoppo anche da bagnato.

La possibilità di acquistare un iPhone impermeabile potrebbe comunque rappresentare una motivazione in più per gli utenti, che potrebbero finalmente dire addio alle cover trasparenti realizzate per poter portare il proprio dispositivo in acqua ed effettuare scatti d’effetto in assoluta tranquillità.