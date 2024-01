WhatsApp: un nuovo e importante aggiornamento per Android e iOS

L’app di messaggistica più usata nel web si aggiorna con nuove funzioni incredibili! Si parla di WhatsApp, in cui recentemente è stato rilasciato un aggiornamento che introduce una nuova gamma di funzionalità che mirano al miglioramento dell’interfaccia.

Aggiornamenti di WhatsApp in iOS

Parlando prima di iOS, è stata introdotta la personalizzazione degli adesivi, che comprende nuove funzioni per far uscire i lati artistici che si celano in tutti gli utenti. Questa modifica potrà dar vita a sticker sempre più intriganti, attraverso il disegno diretto, l’inserimento del testo, il ritaglio o l’uso dell’applicazione per gli adesivi. Per fate tutto questo basterà aprire la barra degli adesivi, selezionare “Crea adesivo”, e la galleria si aprirà consentendo la selezione dell’immagine.

Da non scordare che è possibile apportare modifiche a sticker già esistenti aprendo la barra, tenendo premuto l’adesivo e cliccando su “Modifica adesivo”. WhatsApp è intenzionata a introdurre quest’innovazione da iOS 17 in poi, infatti per le versioni più datate, sarà possibile solo modificare sticker già esistenti.

Aggiornamenti di WhatsApp in Android

Parallelamente, la nuova beta per Android migliora le opzioni di consolidamento del testo, rendendo più agevolata l’esperienza di messaggistica nell’app. La versione beta 2.24.2.9 di WhatsApp è disponibile solo agli utenti iscritti al servizio Google Play Beta Program, ma la versione stabile dovrebbe essere rilasciata a breve.

Le nuove opzioni di formattazione del testo renderanno l’esperienza legata alla stesura del messaggio più piacevole. Grazie all’uso di specifici simboli all’inizio del messaggio, sarà possibile utilizzare diverse tipologie di formattazioni. Un esempio può essere il simbolo “>”, che utilizzato all’inizio introduce una citazione.

Ecco altre opzioni di formattazione e i relativi codici: