Apple iPhone 13 non sarà lo smartphone più recente della serie, questo lo dobbiamo ammettere, ma ancora oggi è un dispositivo capace di catturare l’attenzione e l’interesse del pubblico, con prestazioni di ottimo livello, molto spesso superiori agli attuali top di gamma.

Su Amazon oggi è disponibile la variante da 128GB di memoria interna, prestate particolare attenzione al quantitativo selezionato, per il semplice fatto che potreste avere bisogno di spazio maggiore, ma non è possibile espanderla tramite microSD o altro tipo di prodotto. La colorazione in promozione è la Mezzanotte, nulla vi vieta di selezionare un altro colore, ma il prezzo potrebbe essere differente.

Apple iPhone 13: offerte a più non posso e prezzi mai visti prima d’ora su Amazon

Con Apple iPhone 13 facciamo letteralmente un salto all’indietro di due generazioni, nulla toglie però essere ancora dannatamente attuale ed in grado di proporre prestazioni molto interessanti. Gli utenti oggi lo possono acquistare su Amazon a soli 649 euro, approfittando di una riduzione di 110 euro sul valore consigliato di 759 euro.

Nell’eventualità in cui non vi ricordiate le specifiche tecniche, sottolineiamo avere un display da 6,1 pollici di diagonale, sempre Super Retina XDR, con processore A15 Bionic, una batteria comunque che dovrebbe garantire fino a due giorni di utilizzo continuativo, ed un doppio sensore posteriore, entrambi comunque da 12 megapixel, per prestazioni più che adeguate per la tipologia del prodotto stesso (promettendo anche registrazione in 4K con Dolby Vision).