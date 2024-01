Un pericolo a cui ognuno di noi deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dalle truffe telefoniche, la grandissima diffusione che gli smartphone hanno avuto nell’ultimo decennio infatti ha permesso a questa tipologia di truffa di diffondersi in maniera direttamente proporzionale rendendo di conseguenza ogni utente in possesso di un telefono una possibile preda per i truffatori in circolazione.

Le tipologie di truffe presenti in circolazione sono molteplici e il loro obiettivo è quello di trafugare dati sensibili alla vittima tramite l’inganno oppure portarla a perdere ingenti somme di denaro ovviamente irrecuperabili.

Ping Call

la nuova truffa entrata in circolazione in Italia ha come obiettivo quello di svuotare interamente il vostro credito telefonico, il principio di funzionamento di quest’ultima è molto semplice, i truffatori effettuano uno squillo di brevissima durata al vostro numero di telefono al quale non farete mai in tempo a rispondere inducendovi però a richiamare, ed è proprio qui che sta la truffa, dal momento che spesso i numeri utilizzati hanno un costo di richiamata al minuto davvero elevatissimo, il quale vi porterà dunque alla perdita del credito anche per pochi secondi di telefonata, dettaglio a cui poi bisogna aggiungere che i truffatori faranno di tutto per tenervi attaccati al telefono una volta richiamati, fingendo interferenze o difficoltà comunicative.

Onde evitare di cascare in questa tipologia di truffa il consiglio da seguire abbastanza semplice, se ricevete una telefonata da un numero sconosciuto prima di richiamare magari informatevi sul web dal momento che spesso questi numeri vengono segnalati non appena iniziano a truffare gli utenti.