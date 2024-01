Uno dei migliori prodotti Samsung in promozione direttamente su Amazon, è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy A14, un dispositivo economico, ma che riesce ugualmente a catturare l’attenzione dei consumatori con discrete prestazioni generali.

Il prodotto è caratterizzato da alcune specifiche tecniche di buon livello, come la memoria interna espandibile da 64GB, passando anche per l’ampio display da 6,6 pollici di diagonale (con risoluzione 2408 x 1080 pixel), oppure il processore octa-core a 1,9GHz di frequenza di clock.

Ricevete tutte le offerte Amazon sul vostro smartphone, iscrivendovi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, con i codici sconto gratis.

Samsung: lo smartphone che costa pochissimo

Una spesa davvero ai minimi storici per tutti coloro che vorranno acquistare il Samsung Galaxy A14, prodotto che già di per sé non costerebbe tanto, ma che oggi risulta essere ancora più economico con la richiesta finale di soli 143 euro.

Compralo su Amazon

La colorazione attualmente disponibile è Nera, con un design posteriore molto gradevole, infatti l’eleganza è dettata da una trama a righe verticali, con tre sensori fotografici sul lato sinistro a rendere l’esperienza ancora più invitante. Questi sono capitanati da un sensore da 50 megapixel, con scatti a 8165 x 6124 pixel, per poi variare su 5 megapixel di grandangolare e 2 megapixel di macro.

La batteria è un componente da 5000mAh, che non supporta una ricarica così rapida, riuscendo comunque a garantire una buonissima autonomia generale. Il tutto in dimensioni allineate con gli standard del momento, dato che raggiungono 167,7 x 78 x 9,1 millimetri ed un peso di 201 grammi, con sistema operativo Android 13 e personalizzazione grafica Samsung One UI.