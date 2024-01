Il ripetitore TP-LINK compatibile con il WiFi 6E, è uno dei prodotti più interessanti degli ultimi tempi, per il semplice fatto che promette discrete prestazioni, in un ampissimo margine di utilizzo nelle case di milioni di utenti.

La funzionalità di base consiste, come dice il nome stesso, nel ripetere il segnale emesso dal router collegato alla rete telefonica, in altre parole va ad estendere la rete WiFi, risultando allo stesso tempo compatibile con il WiFi 6E di ultima generazione, fino ad una banda massima di 5400Mbps e creando una rete WiFi tri-band (ovvero a 2.4, 5 e 6GHz).

TP-Link: offerta da non credere su questo ripetitore

Acquistare il ripetitore di TP-Link non richiede un esborso eccessivamente elevato, anche se a prima vista potrebbe apparire superiore al normale. Nello specifico sono richiesti 149 euro, approfittando comunque della riduzione di 30 euro sul valore consigliato di Amazon (-17%).

Il modello in promozione è il TP-Link RE815XE, funziona alla perfezione con qualsiasi dispositivo in commercio, non è quindi strettamente necessario disporre di un router del medesimo brand. Il prodotto è compatibile con EasyMesh, per andare appunto a creare una rete WiFi mesh per una copertura uniforme di tutta la casa. Uno dei suoi plus è sicuramente l’essere plug&play, così da poter tranquillamente collegarlo in pochi minuti ed iniziare ad utilizzarlo, senza perdersi in configurazioni di vario genere, e lunghissime attese da parte dei consumatori (anche se il sistema permette una profonda personalizzazione).