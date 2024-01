Il mondo degli smartphone si prepara all’arrivo del tanto atteso OnePlus 12, e la recente rivelazione di informazioni e collaborazioni promette un’esperienza utente eccezionale. Attraverso due comunicati stampa, OnePlus ha delineato un esclusivo pacchetto di pre-ordini e ha annunciato una significativa partnership con Qualcomm Technologies per integrare avanzate tecnologie nel prossimo flagship OnePlus 12.

Comunicato Stampa 1: Preordini Speciali e Collaborazione con Bang & Olufsen

Il 15 gennaio 2024, OnePlus ha svelato una promozione speciale per i primi acquirenti di OnePlus 12. Coloro che preordineranno il dispositivo con maggiore capacità di archiviazione riceveranno un regalo esclusivo: un paio di cuffie over-ear Bang & Olufsen Beocom Portal. Questa offerta è limitata alle prime 1000 unità o alle prime 48 ore dal lancio globale. Le cuffie sono un’edizione speciale incisa con il logo di OnePlus, rappresentando la seconda collaborazione tra i due brand.

Celina Shi, CMO di OnePlus Europa, ha sottolineato l’impegno condiviso per la qualità e il design, sottolineando che l’audio straordinario delle cuffie si integra perfettamente con OnePlus 12. Gli utenti possono anche iscriversi su OnePlus.com per ricevere aggiornamenti esclusivi e partecipare a Bonus Drop per ottenere gadget speciali o buoni sconto.

Comunicato Stampa 2: Partnership Strategica di OnePlus con Qualcomm Technologies

Il 16 gennaio 2024, OnePlus ha annunciato una partnership con Qualcomm Technologies per integrare tecnologie all’avanguardia nel OnePlus 12. La collaborazione include l’incorporazione della piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, con ottimizzazioni personalizzate per la CPU-Vitalization di OnePlus, potenziamento di Qualcomm Game Quick Touch 2.0 e miglioramenti significativi nelle prestazioni dell’IA.

Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, ha espresso entusiasmo per l’integrazione della piattaforma Qualcomm, sottolineando l’obiettivo di offrire un’esperienza utente senza precedenti. OnePlus 12 diventa il primo dispositivo Snapdragon 8 Gen 3 approvato come “Snapdragon Spaces Ready“, consentendo agli sviluppatori di esplorare appieno la realtà estesa.

La tecnologia CPU-Vitalization di OnePlus utilizza una pianificazione aritmetica avanzata per massimizzare il potenziale del processore Snapdragon 8 Gen 3, estendendo la durata della batteria fino a 30 minuti. La collaborazione con Qualcomm Technologies ha portato a un miglioramento del controllo tattile dei giochi, riducendo la latenza tattile del 32% grazie a Qualcomm Game Quick Touch 2.0.

OnePlus sta anche collaborando con Qualcomm Technologies per sviluppare soluzioni AI, puntando a fornire capacità di calcolo on-device superiori per applicazioni di intelligenza artificiale. Queste innovazioni comprendono ottimizzazioni L3/MPAM, algoritmi EAS per prolungare la durata della batteria e distribuzione leggera di grandi modelli di intelligenza artificiale.

In sintesi, OnePlus 12 con Snapdragon 8 Gen 3, audio di alta qualità di Bang & Olufsen e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale promettono un’esperienza senza compromessi. La combinazione di queste partnership e tecnologie offre un dispositivo all’avanguardia, adatto alle esigenze degli utenti più esigenti.