Ritorna il consueto appuntamento mensile per tutti i videogiocatori possessori di una delle console da gami g a marchio Xbox. Il colosso americano Microsoft ha infatti da poco rivelato i nomi dei videogiochi che saranno disponibili per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass per questa seconda da metà del mese di gennaio 2024.

Xbox Game Pass, Microsoft svela i nomi dei videogiochi inclusi a fine gennaio

Siamo giunti a metà gennaio e il colosso americano Microsoft continua ad aggiornare il suo catalogo di videogiochi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco rivelato i nomi dei videogiochi inclusi per gli abbonati per questa seconda metà del mese.

Si tratta questa volta di ben 8 titoli che saranno a disposizione degli utenti e saranno disponibili sia su PC, sia su cloud sia su Xbox. Vediamo qui di seguito i nomi di tutti i videogiochi in questione.

• Those Who Remain – su PC, console e cloud dal 16 gennaio

• Turnip Boy Robs a Bank su PC, console e cloud dal 18 gennaio

• F1 23 -su PC e console tramite EA Play dal 18 gennaio

• Palworld su PC, console e cloud dal 19 gennaio

• Go Mecha Ball su PC, console e cloud dal 25 gennaio

• Brotato su PC, console e cloud dal 30 gennaio

• Persona 3 Reload su PC, console e cloud dal 2 febbraio

• Anuchard su PC, console e cloud dal 6 febbraio

Insomma, il colosso Microsoft non finisce mai di stupire i suoi abbonati con tantissimi videogiochi per la sua console da gaming Xbox.