La sinergia tra OnePlus e Qualcomm Technologies va oltre l’integrazione della più recente piattaforma mobile Snapdragon® 8 Gen 3 all’interno del OnePlus 12. La CPU-Vitalization di OnePlus , con ottimizzazioni personalizzate, si unisce a potenziamenti per Qualcomm(R) Game Quick Touch 2.0 e miglioramenti delle prestazioni dell’IA , creando un ecosistema tecnologico avanzato. Questo risultato si traduce in prestazioni intelligenti di fascia premium e un’esperienza utente straordinariamente fluida.

OnePlus , il rinomato marchio tecnologico globale, ha recentemente annunciato una collaborazione strategica con Qualcomm Technologies, Inc. al fine di integrare una serie completa di tecnologie all’avanguardia nel suo prossimo gioiello tecnologico, l’attesissimo OnePlus 12 . Questa partnership mira a portare l’esperienza utente a nuovi livelli di eccellenza , posizionando il OnePlus 12 tra i vertici del mercato dei dispositivi di punta.

Kinder Liu, il Presidente e COO di OnePlus, ha condiviso il suo entusiasmo riguardo all’introduzione della piattaforma di Qualcomm Technologies nel OnePlus 12, sottolineando l’onore di collaborare per esplorare appieno il potenziale della piattaforma e identificare nuove sinergie. Questa partnership non solo evidenzia l‘impegno condiviso per l’innovazione tecnologica ma promette di offrire agli utenti un’esperienza senza precedenti.

Il OnePlus 12, oltre a essere alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Gen 3, segna una pietra miliare come il primo dispositivo ad ottenere l’approvazione come “Snapdragon Spaces™ Ready“. Questo riconoscimento offre agli sviluppatori l’opportunità di esplorare appieno il potenziale della realtà aumentata indossabile, aprendo nuove frontiere nell’esperienza interattiva.

Un punto di particolare rilievo nel OnePlus 12 è l’implementazione della tecnologia CPU-Vitalization, che sfrutta una pianificazione aritmetica avanzata e ottimizzazioni dell’efficienza energetica. La collaborazione con Qualcomm Technologies per soluzioni L3/MPAM e l’ottimizzazione dell’algoritmo EAS hanno esteso significativamente la durata della batteria, offrendo fino a 30 minuti supplementari di autonomia.