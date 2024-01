MINI, finalmente il mondo ha iniziato ad optare per le auto elettriche

Il 2023 è stato un anno significativo per MINI, segnando non solo l’ultima fase della generazione corrente, ma anche un notevole successo commerciale, in particolare per le sue versioni elettriche, con la nuova generazione prevista per il 2024.

MINI: i modelli che hanno avuto più successo

Durante l’anno, MINI ha venduto complessivamente 295.474 veicoli, registrando un aumento dello 0,9% rispetto al 2022. Fra questi, spiccano i 999 esemplari di MINI John Cooper Works 1to6, un modello storico in quanto ultima versione John Cooper Works con cambio manuale.

La crescita più notevole, tuttavia, è stata registrata nel settore elettrico: MINI ha venduto 45.261 vetture elettriche, tra cui la Cooper SE 3 porte e la Cooper SE Cabrio, con un aumento del 3,5% anno su anno. Questo risultato ha portato la quota delle vendite di elettriche al 15,3% del totale nel 2023, percentuale che sale al 20,8% includendo anche i modelli ibridi plug-in.

Le parole della responsabile

Stefanie Wurst, responsabile di MINI, ha sottolineato il successo dell’anno, evidenziando l’accelerazione nell’adozione dei veicoli completamente elettrici e riaffermando l’impegno dell’azienda verso un futuro più sostenibile.

I nuovi modelli elettrici MINI sono stati svelati a settembre: la Mini Cooper E, con un motore da 135 kW e un’autonomia di 305 km nel ciclo WLTP, e la Cooper SE, più potente con 160 kW e un’autonomia di 402 km. I prezzi partono rispettivamente da 32.300 euro e 36.300 euro per l’allestimento base, con le versioni sportive JCW proposte a 40.470 euro e 44.470 euro.

In aggiunta, la gamma elettrica MINI si amplierà con il SUV spazioso Countryman, disponibile nelle versioni E e SE ALL4, e con il crossover compatto a cinque posti MINI Aceman. Questi modelli rappresentano l’investimento di MINI in un’offerta più ampia e diversificata, in linea con l’obiettivo dell’azienda di proporre soluzioni di mobilità sostenibile e all’avanguardia.