Il nuovo spot di WindTre è un inno alla connettività e all’intrattenimento, presentando un’offerta completa per le famiglie italiane. La protagonista indiscussa è la Super Fibra, che garantisce potenza e velocità, accompagnata da giga illimitati per gli smartphone familiari. La proposta include anche Amazon Prime, con spedizioni illimitate, accesso a film, serie TV e eventi sportivi su Prime Video, Amazon Music Prime e altro ancora.

WindTre rivoluziona l’intrattenimento domestico

Nello spot, i personaggi di Fred, Barney, Yoghi, Bubu, Batman e Robin ritornano come sidekick, simboli di affidabilità e supporto. Questa volta, l’azienda si presenta come il “super alleato” delle famiglie, fornendo una connessione affidabile e soluzioni di intrattenimento per soddisfare tutte le esigenze.

Il volto sempre sorridente e ironico di Fiorello guida lo spettatore attraverso il mondo di WindTre, invitando le famiglie a vivere un’esperienza unica presso il WindTre Store. Qui, Fiorello afferma scherzosamente: “Due chiacchiere, una fibra… ci divertiamo…”. Il WindTre Store diventa così il luogo dove le famiglie possono trovare tecnologie all’avanguardia, offerte competitive e consulenza dedicata su pacchetti personalizzati per connessioni, energia e assicurazioni.

Lo spot televisivo, ideato da VML, realizzato con la regia di Federico Brugia e la produzione di Alto Verbano, è parte di una strategia di comunicazione completa che comprende anche un piano digitale curato da Dentsu.

Il futuro della connessione familiare

I crediti dell’annuncio rivelano la dedizione e la creatività dietro l’opera, con VML a guidare la direzione creativa e WindTre che contribuisce con un team esperto in marketing e strategia. La produzione è affidata ad Alto Verbano, con Federico Brugia alla regia e la supervisione esecutiva di Giacomo Pozzetto.

Lo spot di WindTre si distingue per la sua combinazione di umorismo, familiarità e offerte allettanti. La connessione affidabile e l’intrattenimento di alta qualità sono presentati come un pacchetto irresistibile per le famiglie italiane. Questa campagna riflette l’impegno di WindTre nel soddisfare le esigenze moderne di connessione e intrattenimento, offrendo un servizio completo che va oltre la semplice connettività.