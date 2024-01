WhatsApp Meta App Mangager: la nuova funzione imperdibile

Il team di WhatsApp ha recentemente avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per la versione beta dell’app disponibile su Android. Si tratta della versione alla 2.24.2.13 attualmente disponibile per un numero predefinito di utenti. La novità principale di questo aggiornamento riguarda l’introduzione di una funzione dedicata alla gestione degli aggiornamenti dell’app, ora affidata all’applicazione Meta App Manager.

La nuova versione di WhatsApp Beta per Android ha introdotto una voce denominata “Aggiornamenti app” nelle impostazioni dell’applicazione. Questa funzione consente agli utenti di gestire gli aggiornamenti dell’app direttamente da WhatsApp, semplificando il processo di manutenzione dell’applicazione stessa. La gestione degli aggiornamenti verrà effettuata attraverso Meta App Manager, un’app preinstallata fornita da Meta, la nota società madre di WhatsApp.

Meta App Manager: La Chiave della Gestione degli Aggiornamenti WhatsApp

La novità rivela un legame stretto tra l’aggiornamento di WhatsApp e l’applicazione Meta App Manager. La nuova voce “Aggiornamenti app” nelle impostazioni dell’applicazione è visibile solo se Meta App Manager è presente sul dispositivo. Questo legame suggerisce un approccio integrato alla gestione degli aggiornamenti. Una decisione che porta ad eliminare la necessità di cercare manualmente le nuove versioni dell’applicazione.

Attualmente, la nuova funzione è disponibile solo per alcuni utenti nel ramo beta. Coloro che partecipano al programma beta possono verificare la presenza dell’aggiornamento installando la versione più recente dell’app, recandosi direttamente nel Google Play Store. Per chi desidera sperimentare in anteprima le nuove funzionalità di WhatsApp Beta, c’è la possibilità di iscriversi al programma beta tramite il link dedicato. Se il programma beta è al completo, è comunque possibile procedere con l’installazione manuale utilizzando i file APK disponibili su APK Mirror.

L’introduzione di questa funzione mira a semplificare l’esperienza utente per quanto riguarda gli aggiornamenti dell’app. Meta App Manager promette di diventare il punto focale per poter gestione la presenza e l’installazione dei vari aggiornamenti, offrendo agli utenti un modo più integrato e diretto per mantenere aggiornata la loro app WhatsApp Beta. Con il costante impegno del team di WhatsApp nel migliorare l’esperienza degli utenti, questa novità rappresenta un passo significativo. Un impegno considerevole per concretizzare una gestione più pratica ed efficiente degli aggiornamenti dell’app.