Un evento che ha ricevuto molte attenzioni negli ultimi giorni riguarda un “incidente” che risale a due anni fa. La notizia riguarda un presunto “Attacco” di un robot a un dipendente Tesla all’interno della GigaFactory di Austin in Texas. La vicenda ha innescato una reazione infuriata da parte di Elon Musk che ha definito “Vergognoso” il modo in cui è stata narrata.

Il giornale su cui hanno pubblicato questa notizia è il tabloid scandalistico Daily Mail, noto per la sua tendenza al clickbait e la scarsa affidabilità. L’articolo, inizialmente pubblicato il 26 dicembre 2023, presentava una foto di Elon Musk con il cappello da cowboy a sinistra e a destra i robot umanoidi Tesla Optimus. Tuttavia, il 28 dicembre, la foto è stata rimossa.

Il titolo citava : Una “striscia di sangue”, e come spesso accade per gli articolo del Daily Mail, il titolo è parte fondamentale di un articolo accattivante.

Il dipendente ha affermato:

“Tesla robot ATTACKS an engineer at company’s Texas factory during violent malfunction – leaving ‘trail of blood’ and forcing workers to hit emergency shutdown button.”

Tradotto in italiano:

“Un robot di Tesla ATTACCA un ingegnere presso la fabbrica dell’azienda in Texas durante un violento malfunzionamento, lasciando una “scia di sangue” e costringendo i lavoratori a premere il pulsante di arresto di emergenza.”

Tesla: veramente è colpa del robot?

Ovviamente questa dichiarazione è scritta in maniera molto teatrale e scenica. I fatti sono andati in maniera diversa, per prima cosa lui è stato “attaccato” da un braccio robotico non prodotto da Tesla. Il braccio in questione è prodotto da Kuka Robotics.

Inoltre il braccio è programmato per fare determinati movimenti e quindi non è in grado di prendere decisioni come “Attaccare” qualcuno. Semplicemente il dipendente Tesla è andato a analizzare il braccio pensando fosse spento ed è venuto colpito per una sua mancanza di attenzione.

Elon Musk ha risposto indignato, affermando che nessun robot ha “attaccato” il dipendente, e che soprattutto il robot non c’entra nulla con tesla.