L’app di messaggistica più utilizzata da tutti noi è senza alcun dubbio WhatsApp, la nota app di casa Meta infatti ha un pubblico davvero senza confini che continua ad aumentare, nessun’azienda competitor è in grado di reggere botta al momento.

Ovviamente il merito va senza alcun dubbio al team di sviluppo che ogni giorno lavora senza sosta per introdurre tantissimi aggiornamenti che ogni mese rendono WhatsApp sempre più godibile nell’uso quotidiano e adatto alle esigenze di chiunque, basti pensare ad esempio alla possibilità di inviare i file a piena risoluzione, a quella di ascoltare gli audio a velocità variabile o l’invio di foto e video in HD.

Nuova opzione nella chat

WhatsApp ora ha silentemente introdotto una nuova possibilità nella formattazione del testo di un messaggio che stiamo scrivendo, nel dettaglio sarà possibile creare degli elenchi puntati che ci permetteranno di generare liste ordinate di elementi.

Per farlo la procedura è molto semplice, vi basterà mettere un trattino (-) prima di scrivere il primo elemento della lista e non appena digiterete lo spazio questo trattino diventerà un piccolo pallino nero che farà da primo elemento della lista in questione, non appena andrete a capo poi, apparirà un altro pallino nero per continuare la lista che avete iniziato.

Si tratta di una feature in più introdotta silentemente da WhatsApp che serve a rendere la chat più ordinata con elementi testuali in più, dunque attivarla sarà semplice in quanto non dovrete selezionare nulla, vi basterà digitare ed il gioco sarà fatto in pochi passi.