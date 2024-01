A un prezzo che Amazon indica come “di listino” a 31 euro, le caratteristiche dichiarate per i Baseus Bowie MA10 sono sorprendenti: cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, modalità trasparenza, “un’esperienza di ascolto così coinvolgente da sembrare di essere in uno studio di registrazione”, qualità delle chiamate elevata, resistenza all’acqua IPX6, EQ e controlli personalizzabili, modalità a bassa latenza, localizzatore di auricolari, Bluetooth Multipoint e un’incredibile autonomia totale di 140 ore. Ancora più sorprendente è che, a parte la modalità trasparenza, i Bowie MA10 rispettano queste promesse. E non solo funzionano – funzionano bene.

Design

Certo, il design non vincerà premi per bellezza o originalità, e i Bowie MA10 sono standard per gli auricolari in-ear. Il loro case di ricarica è grande e ingombrante rispetto alla maggior parte degli altri modelli – e anche pesante. Sia gli auricolari che il case sembrano ben costruiti. Il coperchio e la cerniera del case, che spesso possono sembrare fragili anche su prodotti molto più costosi, sono robusti.

Grazie al meccanismo e ai magneti, il coperchio rimane aperto quando necessario e si chiude in modo sicuro. Ho trovato gli auricolari sorprendentemente comodi e stabili. Baseus include tre dimensioni di punte per le orecchie e tre dimensioni di alette, che aiutano a bloccare gli auricolari quando si danno una torsione. Non saranno stabili come un design basato su ganci auricolari come i Beats Powerbeats Pro, ma offrono altrettanta stabilità come i Beats Fit Pro, quindi sono ideali per l’allenamento.

Funzionalità

I Bowie MA10, come la maggior parte degli auricolari wireless, utilizzano controlli touch. Con le loro ampie superfici lisce, i controlli sono facili da azionare con precisione, ma richiedono un po’ di pratica. C’è un leggero ritardo di un secondo circa tra il tocco e la conferma sonora, che all’inizio ho trovato un po’ fastidioso. I controlli possono essere personalizzati nell’app Baseus (iOS/Android). Si hanno a disposizione tre gesti per auricolare: doppio tocco, triplo tocco e pressione prolungata. Di questi, il doppio tocco e la pressione prolungata possono essere assegnati a funzioni diverse per ciascun auricolare, ma il triplo tocco deve sempre attivare la stessa funzione. Questa combinazione non offre abbastanza flessibilità per controllare tutto dagli auricolari. Ad esempio, se si desidera riproduzione/pausa, salto dei brani, controllo ANC e accesso all’assistente vocale, sarà necessario rinunciare al controllo del volume e alla possibilità di attivare la modalità a bassa latenza, ma si può comunque gestire in questo modo.

Applicazione e ANC

L’ANC non raggiunge gli elevati standard stabiliti da Apple, Sony e Bose, ma funziona. Si nota una riduzione significativa del rumore di fondo rispetto alla modalità ANC disattivata. Inoltre, non introduce alcun sibilo di basso livello, effetto collaterale comune di un ANC implementato male. Il rumore del vento può essere un problema, quindi potrebbero non essere la scelta migliore per la corsa o il ciclismo. L’app Baseus offre anche una scelta di scenari ANC come pendolarismo, interno ed esterno, oltre a una modalità manuale. La modalità manuale, con l’impostazione al massimo, ha funzionato meglio per me. La modalità trasparenza è un compromesso. Se ciò che serve è essere consapevoli dell’ambiente circostante per motivi di sicurezza, funziona bene. Se invece si desidera sentire chiaramente la propria voce per conversazioni o telefonate, questo non è sicuramente il punto forte dei Bowie MA10: ho riscontrato quasi nessuna differenza tra ANC e modalità trasparenza da questo punto di vista.

Cambiare le modalità ANC è un po’ noioso. Come per le altre funzioni, ci vuole un secondo o due per avvenire e si è costretti ad ascoltare una voce registrata di scarsa qualità che annuncia i cambi di modalità (“A-N-C on/off”, “trasparente”, — queste non possono essere disabilitate). E non c’è modo di scegliere solo due di queste modalità durante il passaggio, quindi si deve ciclare da ANC off a trasparenza a ANC on e viceversa.

È sorprendente trovare sia ANC che modalità trasparenza in un set di auricolari sotto i 40 euro, ed è ancora più sorprendente che i Bowie MA10 abbiano il Bluetooth Multipoint per collegarsi contemporaneamente a due dispositivi. Solo un anno fa, anche gli auricolari di punta WF-1000XM4 di Sony non avevano questa funzione comoda. E funziona quasi sempre come dovrebbe: mettere in pausa le canzoni sul primo dispositivo, poi premere play sul secondo, e gli auricolari passano senza problemi. Tuttavia, ho riscontrato che a volte, quando collegati a due dispositivi, gli auricolari emettono il suono di doppio cinguettio che indica un secondo dispositivo collegato molto tempo dopo aver effettuato tale connessione.

Qualità del suono

A questo punto, probabilmente vi aspettate il classico difetto degli auricolari economici: la qualità del suono. Eppure, in qualche modo, i Bowie MA10 suonano molto meglio di quanto il loro prezzo lascerebbe supporre. No, non vi faranno abbandonare un set di auricolari di fascia alta, ma sono rimasto sbalordito da quanto bene si confrontano con altri auricolari. I Bowie MA10 hanno un volume più alto, bassi più potenti e offrono un palcoscenico sonoro più ampio e coinvolgente. Ho ascoltato podcast, jazz, hard rock e pop, e tutto ciò a cui potevo pensare era: come possono costare solo circa 20 euro? La cosa peggiore che posso dire su di loro è che c’è un po’ di distorsione che si insinua nei medi. Ma, a dire il vero, l’ho notato solo dopo aver regolato manualmente le impostazioni dell’EQ nell’app (un’altra caratteristica rara negli auricolari economici).

Qualità nelle chiamate

C’è altro da dire sui Bowie MA10? Incredibilmente, sì. La qualità delle chiamate è un altro settore in cui questi auricolari superano di gran lunga il loro prezzo. Il rumore di fondo è ben controllato e la compressione risultante della mia voce non è stato un problema importante per l’intelligibilità. Quando le cose si sono fatte silenziose, questi auricolari hanno offerto prestazioni davvero buone, con chiarezza e quasi nessuna distorsione.

Autonomia e ricarica

E poi c’è l’autonomia della batteria. Con 8 ore dichiarate di durata per carica negli auricolari, ciò pone già i Bowie MA10 nella fascia alta degli auricolari wireless. Ma quando si considera l’enorme power bank nel case di ricarica (può ricaricare gli auricolari 15 volte prima di dover essere ricaricato), si rimane semplicemente stupiti. Potrebbe Baseus creare una versione più piccola con solo tre o quattro ricariche nel case e proporre un prezzo ancora più basso? Questa prospettiva stupisce. Ah, e c’è anche una funzione di ricarica rapida che estende il tempo di ascolto di due ore dopo 10 minuti.

Particolarità

Gli auricolari hanno una piccola peculiarità per quanto riguarda lo spegnimento. Per spegnerli completamente e disconnetterli dal telefono, devono essere posizionati correttamente nel case di ricarica, e il coperchio deve essere chiuso. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, non si spegneranno. Anche se i Bowie MA10 avessero solo alcune delle funzionalità e prestazioni che offrono al doppio del prezzo, sarebbero comunque un ottimo affare. Ma dato che superano di gran lunga qualsiasi altro auricolare a questo prezzo, se stai cercando un set di auricolari wireless ultra-economici e non ti dispiace il loro grande case di ricarica, semplicemente non puoi sbagliare.

Conclusioni

I Baseus Bowie MA10 si rivelano un’opzione eccezionale. Nonostante un design convenzionale e un case di ricarica ingombrante, offrono un’esperienza di ascolto di qualità sorprendentemente alta, con un suono potente e un palcoscenico sonoro ampio. Le loro funzionalità, come l’ANC ibrida e la modalità trasparenza, sebbene non all’altezza dei modelli di fascia alta, sono più che adeguati per il loro prezzo. La personalizzazione dei controlli e la comodità d’uso sono ben pensate, sebbene richiedano un po’ di pratica.

L’autonomia della batteria è notevole, rendendoli ideali per un uso prolungato. La qualità delle chiamate è un altro punto di forza, fornendo chiarezza e controllando bene il rumore di fondo. L’app Baseus aggiunge un valore aggiuntivo, anche se con alcune limitazioni nella personalizzazione. In definitiva rappresentano un ottimo affare per chi cerca auricolari wireless di qualità a un prezzo contenuto. Il loro equilibrio tra prestazioni, caratteristiche e costo li rende un’opzione attraente nel mercato degli auricolari economici.

Le Baseus Bowie MA10 possono essere acquistate su Amazon a circa 35,99 € e al momento della scrittura di questa recensione c’è un ulteriore 20% di sconto in pagina.