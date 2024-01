Mediaworld, con Tech Mania la tecnologia ha tutt'altro sapore (e prezzo)

MediaWorld ha recentemente concluso le sue offerte “App Days” e “Let’s Go Super Outlet”, dando il via a una nuova iniziativa promozionale chiamata Tech Mania. Questa campagna offre una varietà di prodotti tecnologici a prezzi scontati, inclusa una promozione speciale per l’acquisto di smart TV.

Mediaworld: tantissime promo a disposizione

La promozione Tech Mania, attiva fino al 25 gennaio 2024, si distingue per la sua offerta combinata su smart TV. Per ogni pollice di schermo, viene offerto 1 euro di sconto. Inoltre, per acquisti superiori a 999 euro, lo sconto raddoppia. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per i possessori della carta MW CLUB, parte del programma fedeltà di MediaWorld, che possono richiederla gratuitamente e trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale.

Tra le smart TV in promozione si trovano diversi modelli e marche, tra cui HISENSE, SAMSUNG, LG e SONY, con dimensioni che variano dai 32 ai 85 pollici e prezzi che spaziano dai 209 ai 1829 euro. Oltre alle TV, MediaWorld offre anche sconti su una vasta gamma di altri prodotti tecnologici.

Nella categoria dei notebook e delle periferiche, si possono trovare diversi modelli HP, ACER, LENOVO e APPLE, con prezzi che partono da 599 euro. Questi dispositivi offrono diverse configurazioni di processori, schede grafiche, memoria RAM e capacità di archiviazione SSD, adattandosi alle diverse esigenze degli utenti.

Per gli amanti dei dispositivi mobili, ci sono offerte su iPhone, smartwatch e cuffie wireless. L’iPhone 14 è disponibile a 779 euro, mentre smartwatch di varie marche come AMAZFIT, SAMSUNG, e GARMIN sono in vendita con prezzi che partono da 99 euro. Inoltre, sono disponibili auricolari wireless di marche come XIAOMI, HUAWEI e SONY, oltre alle AirPods di APPLE.

Altri prodotti in offerta includono tablet LENOVO e APPLE, stampanti CANON ed EPSON, e monopattini elettrici XIAOMI e NINEBOT. Queste offerte rappresentano un’opportunità per i consumatori di acquistare prodotti tecnologici di alta qualità a prezzi competitivi. Con la vasta gamma di prodotti disponibili, la promozione Tech Mania di MediaWorld soddisfa le esigenze di un’ampia clientela, garantendo allo stesso tempo sconti significativi e prodotti di ultima generazione.