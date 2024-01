Il SIM swap, o SIM swapping, è diventato una minaccia sempre più rilevante nel campo della sicurezza informatica, rappresentando un’attività illecita che consente ai malintenzionati di acquisire il controllo delle utenze telefoniche delle loro vittime. Questa pratica si avvale di diverse metodologie, tra cui operazioni di social engineering e truffe compiute in collaborazione con complici.

Come difendersi dal SIM Swap

Fortunatamente, è possibile apprendere come riconoscere il SIM swap e adottare misure difensive. Un consiglio fondamentale è sviluppare la consapevolezza riguardo a segnali di allarme specifici e modificare alcuni comportamenti online. Comprendere appieno il concetto di SIM swap inizia con la definizione dei termini chiave. “SIM” è l’acronimo di Subscriber Identity Module, riferendosi a una scheda identificatrice che univocamente identifica ogni abbonato ai servizi di telefonia mobile.

Il termine “swap” significa letteralmente “scambiare” e, nel contesto del SIM swap, indica la sostituzione della scheda SIM. Questo comporta il rischio di accesso non autorizzato al numero di telefono della vittima, creando una nuova corrispondenza tra l’identità digitale (il numero di telefono) e l’identità fisica (la scheda SIM).

Il SIM swap coinvolge la sicurezza informatica dell’utente, con potenziali impatti su informazioni sensibili e beni reali, come conti bancari, servizi cloud e social network. L’espansione delle criptovalute ha contribuito a una crescente frequenza di SIM swapping, tanto che persino l’FBI statunitense ha sollevato pubblicamente la questione.

Strategie e difese per ridurre il rischio

È cruciale prestare attenzione a segnali di avvertimento come problemi di connessione, impossibilità di effettuare chiamate o inviare SMS. In caso di tali segnali, riavviare il dispositivo e, se il problema persiste, contattare il servizio clienti per verificare se sia stata effettuata una sostituzione della SIM.

Nonostante il SIM swap dovrebbe essere teoricamente complesso, diverse strategie consentono ai truffatori di raggiungere il loro obiettivo. Il social engineering può ingannare gli operatori telefonici, ottenendo l’emissione di una nuova SIM. La collaborazione con un operatore telefonico o il rilascio di SIM senza richiesta di documenti di identità sono altre vie possibili.

Attualmente, non esistono metodi infallibili per prevenire al 100% il SIM swap, ma alcune difese possono ridurre il rischio. Evitare l’uso del numero di telefono per l’autenticazione a due fattori basata sugli SMS è consigliato; preferire app di autenticazione come Authy o Google Authenticator fornisce un livello aggiuntivo di sicurezza.

Minacce alla privacy online

Alternative includono l’autenticazione tramite email con ulteriore protezione a due fattori e l’utilizzo di hardware dedicato come Google Titan Security Keys o YubiKey. Pratiche di buon senso, come evitare di condividere informazioni sensibili online e proteggere gli account con PIN o passcode, contribuiscono a mitigare il rischio.

La crescente complessità delle minacce informatiche richiede un approccio proattivo alla sicurezza personale online. L’adozione di pratiche consapevoli e l’utilizzo di strumenti avanzati possono contribuire significativamente a proteggere le informazioni personali e mitigare gli effetti dannosi delle minacce come il SIM swap.