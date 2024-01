L’ assistente vocale di iPhone, Siri, è diventato un punto importante da discutere soprattutto perché necessita di un cambiamento in ambito di Al; infatti con il CES 2024 si spera di ottenere importanti svolte sull’ innovazione dell’ assistente vocale con nuove funzionalità. I primi a volere una rivoluzione sono gli utenti che sperano di vedere un cambiamento di Siri iOS 18 e nuove funzionalità sui nuovi modelli dell’ intelligenza artificiale nel sistema di Apple.

Siri in futuro potrebbe avere un radicale cambiamento anche se per il momento i limiti sono molti a cominciare dal fatto che non riesce a creare delle scorciatoie automatiche utilizzando il linguaggio naturale. Però si può comunque utilizzare Siri con ChatGPT attraverso la voce “comandi rapidi“, che consente di creare piccoli automazioni tra cui il blocco della rotazione dello schermo durante un video oppure impostare la modalità risparmio energetico a un livello della batteria specifico. Inoltre nei modelli come iPhone 15 Pro è possibile creare delle scorciatoie attraverso il pulsante Azione per rendere Siri un assistente intelligente.

Ecco alcuni dei comandi per Siri con ChatGPT

L’ integrazione di GPT con le funzionalità di Siri permettono di creare automatismi più articolati che risolvono problemi e ottenere informazioni senza la necessità di aprire le applicazioni, ma anche di personalizzare l’ iPhone secondo le proprie esigenze. Una tale svolta era stata annunciata a gennaio del 2023, ma non presenta ancora caratteristiche complete per un unione completa con GPT. Nel frattempo esiste un’ alternativa che consente di associare ChatGPT a Siri attraverso le impostazioni dell’ iPhone e il pulsante Azione.

C’è anche un ‘altra possibilità per coloro che non posseggono il tasto Azione ed è richiedere la chiave API per inserirla nell’ app “comandi vocali” su SiriGPT. Perciò in attesa del cambiamento si può utilizzare quest’ applicazione per ottenere GPT su Siri come assistente vocale intelligente per creare delle scorciatoie rapide in modo da velocizzare l’ utilizzo del proprio iPhone.