Samsung Galaxy Buds FE sono cuffiette true wireless dalla qualità decisamente superiore al normale, capaci di raggiungere i livelli delle più quotate Apple AirPods, senza comunque richiedere un esborso così elevato.

Il prodotto viene commercializzato su Amazon nelle perfette condizioni di vendita, quindi con garanzia di 24 mesi, e presenta specifiche tecniche di qualità superiore. Tra le varie cose spicca senza dubbio la cancellazione attiva dei rumori, comunemente definita ANC, ed una ergonomia che permette il loro utilizzo per lungo periodo, dato il perfetto alloggiamento all’interno del padiglione auricolare.

Samsung Galaxy Buds FE: un prezzo di tutto rispetto

Tutti coloro che oggi vogliono acquistare le Samsung Galaxy Buds FE, devono comunque sapere che il prezzo finale di vendita corrisponde a soli 59 euro, capace di garantire un fortissimo risparmio in confronto ai 109 euro previsti di listino.

La colorazione attualmente disponibile è la Graphite, sulla sua superficie si trovano 3 microfoni per la perfetta gestione delle chiamate, ed anche un sistema di controllo touch, utile soprattutto per riuscire a modificare impostazioni o l’avanzare dei brani, con il semplice tocco di un dito, senza difficoltà particolari di vario genere.

In confezione si trova, ovviamente, la custodia per il trasporto, da utilizzare anche per la ricarica delle cuffie, che dovrebbe garantire una autonomia complessiva di 30 ore di utilizzo continuativo, con la singola ricarica della stessa. La spedizione è gestita da Amazon ed è decisamente rapida, in pochi giorni riceverete il prodotto direttamente al vostro domicilio.