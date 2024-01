Un prezzo davvero top per l’acquisto di uno dei migliori smartphone in circolazione, stiamo parlando di Apple iPhone 15, un dispositivo che tutti vorrebbero poter acquistare, e che oggi può essere aggiunto al carrello con un risparmio assolutamente non da poco.

La versione attualmente in promozione prevede la colorazione Nero siderale, ma sopratutto è completamente sbrandizzata, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Gli utenti che lo acquisteranno potranno fruire di 128GB di memoria interna, non espandibile.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete ad attendervi codici sconto Amazon gratis ed anche numerosi sconti speciali.

Apple iPhone 15: ecco il suo prezzo Amazon

Gli utenti possono finalmente pensare di acquistare l’Apple iPhone 15, riuscendo oltretutto a risparmiare più di quanto si sarebbe mai immaginato. La spesa attuale corrisponde esattamente a 849 euro, con uno sconto applicato direttamente da Amazon del 13% rispetto al listino di 979 euro.

Compralo su Amazon

E’ chiaro che, a prescindere dalla colorazione scelta, le specifiche tecniche del prodotto non cambiano assolutamente, parliamo di uno smartphone con sistema operativo iOS di ultima generazione, display da 6,1 pollici di diagonale, un bellissimo Super Retina ad alte prestazioni, passando per la classica connettività: WiFi, USB-C, NFC, GPS e ovviamente 5G di ultima generazione.

Tra gli orpelli software, spicca sicuramente la dynamic island, una soluzione inedita ed esclusiva che tanto ha catturato l’attenzione ed il desiderio di milioni di consumatori in tutto il mondo, spingendo altri produttori, prevalentemente sul mondo Android, ad imitarla. Il prodotto ha un design realizzato in vetro a infusione di colore ed alluminio, con resistenza a schizzi d’acqua e polvere.