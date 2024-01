La concezione di termometro a cui tutti noi siamo abituati sta cambiando, in futuro avrà molte altre funzioni e ci permetterà di avere sempre un quadro clinico generale di noi stessi a portata di mano. L’azienda francese di elettronica di consumo Withings, ha svelato che a breve lancerà sul mercato un “prodotto medico” del tutto innovativo.

Beam0 il termometro del futuro

Beam0 viene definito da molti il termometro del futuro. Secondo l’azienda produttrice, questo apparecchio è in grado, non solo di misurare la temperatura corporea (come i termometri attuali), ma di tenere sotto controllo lo stato di salute del cuore e dei polmoni. Sulle parti laterali di questo dispositivo, saranno presenti degli elettrodi, in grado di misurare l’ECG, la frequenza cardiaca ed il livello di ossigenazione del sangue. Sull’apparecchio sarà presente anche uno scanner per la misurazione della temperatura corporea. I produttori affermano che Beam0 sarà in grado di eseguire un check-up del nostro corpo in meno di un minuto, allarmando chi ne fa uso, in caso di febbre, infezioni ed ipotetici problemi cardiovascolari.

La svolta della “medicina fai da te” non è così lontana

Come ogni dispositivo medico, anche il “termometro” Beam0 ha bisogno di essere approvato da parte delle autorità. Withings afferma che se tutto procederà nel verso giusto, la commercializzazione e la disponibilità del prodotto è stimata per il mese di giugno, con un prezzo che si aggirerà intorno ai $250. La proposta di esperti nel settore è quella di trovare a Beam0 uno spazio nella telemedicina, così da ridurre diversi errori ed auto rivelazioni effettuate personalmente dai fruitori.