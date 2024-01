Il panorama automobilistico italiano ha vissuto una svolta epocale nel corso del 2023, registrando un aumento del 19,0% nel numero di auto nuove immatricolate rispetto all’anno precedente, totalizzando 1.566.448 veicoli. Pur rimanendo inferiore di 350.000 unità rispetto al 2019, questo incremento è notevole e rappresenta una significativa ripresa per il settore. Una delle tendenze più eclatanti è emersa nel campo delle auto elettriche, che hanno conquistato il 4,2% del mercato complessivo delle immatricolazioni, evidenziando un aumento del 0,5% rispetto all’anno precedente.

Il 2023 come anno di svolta nel Bel Paese

Il mercato delle auto elettriche ha dimostrato una crescita senza precedenti, con le vetture completamente elettriche (BEV) che hanno visto un notevole incremento della loro popolarità. Nel corso del 2023, ben 46.642 automobilisti italiani hanno scelto veicoli elettrici, portando la quota di mercato delle BEV al 4,2%. Questo dato è un segnale importante, indicando una crescente accettazione e adozione delle auto elettriche da parte dei consumatori italiani.

Anche le auto ibride plug-in (PHEV) hanno avuto un impatto notevole, con 32.828 vendite e una quota di mercato del 4,4%. Nonostante una leggera diminuzione dello 0,7% in termini di variazione percentuale anno su anno, le PHEV hanno comunque contribuito significativamente alla diversificazione del mercato.

Il mese di dicembre 2023 ha consolidato questa tendenza positiva, registrando 4.541 immatricolazioni per le BEV (5,4%) e 3.064 vendite per le PHEV (3,6%). Questi dati evidenziano un interesse crescente verso le tecnologie di propulsione elettrica, consolidando la posizione positiva delle auto elettriche sul mercato italiano.

Le performance straordinarie delle BEV e PHEV

Parallelamente, il mercato ha assistito a cambiamenti significativi anche in altri settori. Le auto a benzina hanno concluso dicembre con un aumento del 4,7%, raggiungendo il 28,3% del mercato annuale. Al contrario, il diesel è diminuito al 15,6% in dicembre, chiudendo l’anno al 17,8%. Le auto a gas GPL e le ibride hanno mantenuto una presenza stabile, con le ibride che hanno registrato una crescita al 36,2% del mercato.

Le reazioni del settore alle dinamiche del mercato non sono mancate. Il Presidente dell’UNRAE, Michele Crisci, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla tempistica degli incentivi governativi, temendo un rallentamento del mercato. In risposta, il Mimit ha convocato il Tavolo Automotive per discutere i nuovi piani di incentivo. Francesco Naso di Motus-E ha sottolineato l’importanza del 2024 come anno cruciale per il mercato auto italiano, evidenziando la necessità di una chiarezza maggiore riguardo agli incentivi.

Guardando alle performance di vendita nel 2023, la Tesla Model Y ha conquistato la leadership del mercato delle auto elettriche in Italia con 8.587 unità vendute, seguita dalla Tesla Model 3 e dalla Fiat 500 Elettrica. La classifica delle 10 auto elettriche più vendute testimonia la crescente preferenza dei consumatori per veicoli più ecologici.

Più auto elettriche per una mobilità eco-sostenibile

Il 2023 è stato un anno di svolta per il mercato delle auto elettriche in Italia, con un chiaro orientamento verso una mobilità più sostenibile. Mentre la Tesla Model Y e altri modelli elettrici hanno guidato le vendite, l’attenzione ora si concentra sulla formalizzazione degli incentivi e sul sostegno alla transizione verso una mobilità più pulita e sostenibile nel corso di quest’anno. La sfida è mantenere e potenziare questa crescita, consentendo al settore automobilistico italiano di svolgere un ruolo sempre più significativo nella promozione di un futuro eco-sostenibile.