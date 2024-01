Dopo alcuni mesi di ritardo rispetto alla pianificazione iniziale, OpenAI ha finalmente lanciato il suo atteso GPT Store, una piattaforma che consente agli utenti di condividere i propri chatbot personalizzati basati su ChatGPT. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nell’apertura dell’ecosistema OpenAI al di fuori dei confini del suo prodotto standard proprietario.

Il nuovo piano di OpenAI per l’Intelligenza Artificiale collaborativa

Con l’introduzione del GPT Store, gli utenti hanno ora la possibilità di condividere pubblicamente le proprie creazioni di ChatGPT, ampliando la comunità e favorire uno scambio dinamico di idee e applicazioni. Inizialmente, questa opportunità è riservata a coloro che hanno aderito ai piani a pagamento di OpenAI, aprendo le porte a una maggiore diversità e specializzazione nella creazione di chatbot.

Parallelamente al lancio del GPT Store, l’azienda ha introdotto un nuovo piano denominato ChatGPT Team. Questo piano a pagamento è destinato a team di tutte le dimensioni e offre accesso a GPT-4, DALL-E 3, e alla funzione Advanced Data Analysis di OpenAI, fornendo un controllo completo sui dati e un ambiente flessibile per la creazione di GPT personalizzati per le specifiche esigenze aziendali. OpenAI ha sottolineato che i dati e le conversazioni di ChatGPT Team rimarranno privati e non saranno utilizzati per addestrare i modelli dell’azienda.

Rispondendo alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza e l’utilizzo improprio dei chatbot personalizzati, OpenAI ha implementato un rigoroso sistema di revisione per garantire che i GPT personalizzati rispettino le linee guida e le politiche di utilizzo dell’azienda. L’azienda ha anche migliorato il processo di segnalazione per gli utenti che trovano contenuti dannosi o pericolosi.

Una vetrina di creatività e innovazione con ChatGPT

OpenAI ha annunciato l’introduzione di un programma di condivisione degli introiti con i creatori di GPT nel primo trimestre dell’anno. Sebbene i dettagli operativi di questo programma non siano ancora chiari, rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento e il supporto finanziario degli utenti che contribuiscono alla crescita e all’innovazione dell’ecosistema OpenAI.

Il nuovo piano ChatGPT Team, con un costo di 25 dollari al mese per utente con fatturazione annuale o 30 dollari al mese per utente con fatturazione mensile, offre alle aziende un’opzione flessibile e potente per sfruttare appieno le potenzialità dei modelli di intelligenza artificiale offerti da OpenAI.

L’apertura del GPT Store e l’introduzione del piano ChatGPT Team rappresentano un capitolo significativo nell’evoluzione dell’azienda, consentendo una maggiore condivisione di conoscenze e applicazioni e aprendo nuove opportunità per gli utenti aziendali. Tuttavia, rimane essenziale monitorare attentamente l’implementazione e l’utilizzo di queste nuove funzionalità per garantire la sicurezza e l’efficacia continue dell’ecosistema OpenAI.