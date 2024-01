TIM offre le Power da 6 EURO al mese, ci sono 150 GB

Con un gestore come TIM bisogna stare sereni, siccome è il migliore in assoluto insieme a pochi altri. Le sue offerte sono indice di grande qualità e soprattutto anche di quantità ormai da qualche mese a questa parte. Prima infatti il famoso gestore italiano era solito offrire prezzi molto alti per le offerte con più contenuti, ma ora ha regolato il tutto.

Lo scopo principale è quello di consentire a tutti di risparmiare e pensare ad un rientro, fatto di tanti contenuti e continuità. Sono due le offerte da prendere in considerazione, ma solo se fate parte di gestori virtuali o di Iliad.

TIM: sono ancora disponibili le due offerte migliori, ecco le Power Iron e Supreme Web Easy

Anno nuovo, nuove offerte e nuove quantità di contenuti. Ecco dunque che TIM porta di nuovo in auge le sue Power rinnovate a prezzo shock. Tali soluzioni al loro interno offrono il meglio che c’è, ovviamente non per tutti gli utenti.

Bisogna innanzitutto partire con il regalo che viene offerto, ovvero il primo mese gratuito a tutti. Tutto ciò vale per entrambe le offerte, sia per la Power Iron che per la Power Supreme Web Easy.

La prima delle due consente al pubblico di avere ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 100 giga in 4G per Internet. Il prezzo è di 6,99 € al mese.

La seconda soluzione, già vista in passato, sarebbe praticamente uguale se non fosse per i 150 giga in 4G che offre e per il prezzo di 7,99 € al mese.