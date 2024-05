Molti tra noi sognano di possedere una supercar, ma probabilmente in pochi possono permettersi di sostenere i costi di mantenimento di queste auto favolose ma costose. Proprio in questi giorni una notizia riguardante un proprietario di Mercedes-Benz SLR McLaren del 2005 ha reso evidente quanto possano essere alte le spese di gestione di queste supercar.

La Mercedes SLR McLaren, per chi non la conoscesse, è una vera e propria opera d’arte su quattro ruote, dotata di una tecnologica ad impianto frenante Sensotronic Brake Control. Possiede anche un sistema Brake By Wire che permette prestazioni superiori e maggiore sicurezza di guida. La sostituzione di queste particolari freni costruiti in carbonio e ceramica è necessaria per motivi legati alla sicurezza e alle prestazioni, ma non sapreste mai indovinare a che cifra possa ammontare.

Le supercar Mercedes non sono per tutti

Il caso preso di esempio vi stupirà, in quanto il proprietario, per la sostituzione dei freni, si è visto recapitare una fattura salata al modico prezzo di 120.462,79 dollari presso un concessionario di Knoxville, Tennessee. Anche se l’importo potrebbe leggermente variare da un concessionario all’altro, resta il fatto che sia una cifra da capogiro. Questo conferma quanto sia particolarmente onerosa la manutenzione di una supercar come la Mercedes SLR McLaren.

Ovviamente un costo così elevato non può che essere giustificato da vari motivi, da una congiunzione di fattori che ne sarebbero dietro. Analogamente, a quelli precedentemente accennati, emergono la complessità di reperire le parti necessarie e la loro rarità, unitamente alla mano d’opera altamente specializzata indispensabile per eseguire i lavori. Inoltre, la Mercedes SLR McLaren è una vettura molto pregiata e che dunque richiede un’assistenza tecnica di alto livello.

Ovviamente per gli appassionati le spese non sono l’unico aspetto che si va a considerare di queste supercar. Uno dei modelli attualmente in circolazione più apprezzati è la SLR McLaren Mansory. Si tratta di un auto da 710 CV, con carrozzeria in carbonio, una delle corvette più affascinanti dell’Alta Linea di monoposto. Se pensate però che la Mercedes SLR McLaren Mansory sia il limite immaginabile, estendete i vostri sogni. Ad essere una vera e propria rarità è la Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, prodotta in soli 75 esemplari. L’ultima volta che un esemplare è stato messo all’asta il prezzo ha raggiunto i 3 milioni di dollari, giusto per farvi capire la sua rarità. Ad oggi, il suo valore potrebbe essere addirittura ancora più elevato.