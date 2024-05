Android REGALA app e giochi: 8 titoli sono gratis sul Play Store

Con l’arrivo di tante novità il sistema operativo Android è diventato sempre di più un’attrattiva per gli utenti. Le persone stanno riuscendo infatti a capire quanto sia cresciuto il robottino verde negli anni, soprattutto grazie a Google che riempie il sistema operativo di continue implementazioni. A far parte di questo organigramma che è diventato pressoché perfetto c’è anche il Play Store, l’aria in cui tutti possono scaricare i titoli a pagamento e gratis.

Proprio oggi si può dare un’occhiata a quello che c’è di buono al suo interno, tra applicazioni e giochi di vario genere. Perché proprio oggi? Semplicemente perché Google ha deciso di rendere disponibili dei titoli a pagamento in maniera gratuita. Tale opportunità non durerà ovviamente per sempre, per cui fare presto è fondamentale.

Chi possiede uno smartphone o un qualsiasi dispositivo Android deve solo ed unicamente accedere al Play Store. In basso abbiamo realizzato anche una lista piena di contenuti, dalla quale si può provvedere anche ad effettuare il download diretto.

Android, questi sono i titoli del giorno: solo oggi sono gratis sul Play Store

Non serve molto per capire come scaricare i titoli che trovate nella lista qui in basso. Basta un semplice clic sull’applicazione o sul gioco che desiderate ed ecco che sarete portati direttamente sul Play Store di Google. In questo modo si potrà far partire il download, servirà solo ed unicamente premere sul tasto “Scarica” o “Ottieni“. In pochi secondi il vostro gioco a pagamento gratuito, o la vostra applicazione, sarà sul vostro smartphone o sul vostro tablet.

La procedura è quindi molto semplice, per cui non c’è bisogno di particolari spiegazioni. Ricordiamo solo che bisogna fare presto, in quanto qualche titolo dedicato agli utenti Android potrebbe tornare a pagamento già nelle prossime ore. Pertanto vi lasciamo la lista completa con tutti i contenuti del giorno: