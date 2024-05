Recentemente è arrivato l’annuncio di Microsoft relativo all’interruzione del rilascio delle nuove funzionalità di Copilot per i dispositivi Windows 11. Questa scelta è stata motivata dalla necessità di ridefinirle sulla base dei primi feedback ricevuti dai propri utenti.

Nonostante questa temporanea pausa nei roll–out, Microsoft ha confermato che gli utenti che già dispongono delle funzionalità offerte da Copilot potranno continuare ad utilizzarle senza alcun tipo di intoppo. Nel frattempo, continuerà anche il processo di rifinitura, insieme alla community di Windows Insiders.

Copilot per il momento in pausa

L’annuncio arriva in un momento particolare, caratterizzato dall’evento di Microsoft dedicato all’intelligenza artificiale, previsto per il 20 maggio, data in cui potrebbero essere svelate ulteriori innovazioni dell’azienda in questo campo. In questo modo Microsoft potrebbe promuovere ulteriormente il settore dedicato ai PC AI.

Prova di questa direzione è l’introduzione di un nuovo tasto sulle tastiere Windows, dedicato a Copilot. Questo è il segno evidente dell’intenzione dell’azienda di integrare sempre più l’intelligenza artificiale nel sistema operativo. E non è tutto. Cresce sempre di più l’attesa relativa alla presentazione delle nuove versioni dei laptop Surface, alimentati con i processori Snapdragon X Elite di Qualcomm.

Tra le novità in arrivo c’è anche un’applicazione denominata AI Explorer. Quest’ultima richiama la funzione “Timeline” di Windows 10. In questo modo gli utenti possono riprendere le attività che sono state interrotte su altri dispositivi. Tra le novità ci sono anche nuove funzioni, tra cui un’icona di Copilot sulla barra delle applicazioni. Inoltre, c’è un’altra funzione che viene distribuita ai membri del canale Canary. Questa opzione permette di estrarre Copilot dalla barra laterale così che poi venga mostrato in una normale finestra di applicazione.

Tali novità fanno parte di una serie di interventi che mostrano l’attenzione di Microsoft verso l’intelligenza artificiale e le funzioni che verranno introdotte nel sistema Windows 11. In questo modo l’azienda promette di rinnovare la propria posizione nell’intero settore dei sistemi operativi.