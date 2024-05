Hyundai sta lavorando ad una nuova soluzione che permette alle sue vetture di essere fresche al loro interno anche durante le giornate estive più calde. Ma come raggiungere questo traguardo? Il sistema si basa su una pellicola anti–calore chiamata “Nano Cooling”.

Il sistema in questione, ideato da Hyundai, promette di ridurre la temperatura dell’abitacolo di oltre 10°C rispetto alla temperatura esterna all’abitacolo.

Hyundai combatte il caldo nelle sue vetture

La questione si è rivelata essere fondamentale considerando il continuo cambiamento climatico e l’estremo aumento delle temperature. Suddetti dettagli creano delle sfide continue per i conducenti soprattutto quando si parla di auto elettriche. Infatti, l’uso prolungato dell’aria condizionata su queste vetture può enormemente ridurre la loro stessa autonomia. Era quindi necessario per gli ingegneri cercare soluzioni alternative per combattere il caldo all’interno della propria auto.

Il nuovo sistema Nano Cooling di Hyundai si mostra come una sorta di foglio trasparente che viene applicato sui finestrini della propria vettura. Questo dispositivo è composto da tre strati che sono stati progettati con lo scopo di assorbire e restituire lunghezze d’onda specifiche. Riesce dunque a riflettere il calore solare e allo stesso tempo espelle il calore dal veicolo.

Secondo quanto dichiarato da Hyundai, durante alcuni test che sono stati condotti nell’estate del 2023, è stata osservata la differenza significativa registrata per la temperatura delle auto dotate del nuovo sistema anti-calore. Ed esempio, nelle auto con le pellicole è stata registrata una temperatura all’altezza della testa del conducente è di 12,33°C rispetto a quelle senza che registrano 10,98°C.

Al momento, Hyundai sta testando a Lahore, in Pakistan, la pellicola Nano Cooling in condizioni estreme. Qui, infatti le temperature possono anche superare i 50°C. I dati raccolti in queste fasi verranno poi utilizzati per migliorare il sistema prima che venga indirizzato alla produzione di massa. Oltre alla pellicola ci sono anche altri sistemi a cui si sta lavorando con lo stesso scopo, ovvero quello di mantenere fresco l’interno delle auto. Tra questi particolari sistemi troviamo una vernice bianca ultra–riflettente, sviluppata dai ricercatori dell’Università americana di Purdue. A questo si aggiunge un nuovo sistema di aerodinamica attiva di Hyundai che punta a migliorare il raffreddamento ed aumentare l’autonomia fino a 20 km.