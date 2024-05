Iliad: le offerte mobili attivabili e le grandiose novità in arrivo

Grazie alle sue grandiosi e speciali super offerte, Iliad si è infiltrata sempre più nel mercato italiano catturando moltissimi utenti. Sono ormai sei anni che beneficiamo dei suoi costi economici e dei suoi servizi impeccabili, tanto che ormai lo si può considerare un gestore telefonico centrale nel settore. Proprio in occasione del suo anniversario, che si terrà a fine mese, l’operatore premia i suoi clienti e festeggia il suo successo con nuove opzioni allettanti.

Buon anniversario Iliad!

La prima promo che segnaliamo è la classica Iliad Voce. In essa troviamo un pacchetto con chiamate senza limiti verso qualunque numero si desideri, fisso o mobile, SMS illimitati e 40 GB di dati per la navigazione. Questa tariffa è perfetta per chi possiede un secondo smartphone che usa in particolar modo per effettuare chiamate. Il costo? 4,99 euro al mese.

Nel portafogli Iliad troviamo poi la Giga 120 che include, anch’essa, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed anche verso specifici Paesi esteri, messaggi senza alcun limite e, come comprensibile dal nome della tariffa, 120 GB di traffico. Il tutto prevede una spesa di soli 7,99 euro mensili. Per chi cerca un pizzico di dati in più c’è poi la Iliad Giga 180, con gli stessi benefici, ma 60 GB in più rispetto alla precedente alla velocità del 5G e con un costo di 9,99 euro al mese.

Se proprio consumate giga come consumate l’acqua, allora vi suggeriamo la Iliad Dati 300 che vi donerà 300GB di traffico alla velocità del 4G o 4G+ (a seconda del device) a 13,99 euro al mese. Tutte queste promo, e le altre trovabili sul sito, sono attivabili tramite il sito dell’operatore o negli Store fisici. Una terza opzione di attivazione è poi l’uso del canale Iliad Express presente in diversi punti vendita.

Per sottoscrivere un’offerta, i nuovi clienti possono attivare una SIM con o senza portabilità del numero. Il costo aggiuntivo d’attivazione è di 9,99 euro ed include il prezzo della SIM. Va inoltre pagata la spesa del primo mese, ma essa varia, ovviamente, a seconda della promo scelta. Si parte da 14,98 euro con Iliad Voce fino a 23,98 euro al mese con Iliad Dati 300.