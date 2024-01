Serviva un vero miracolo per riuscire a vincere ancora una volta la battaglia con gli altri gestori e infatti CoopVoce l’ha fatto. Il provider virtuale è arrivato improvvisamente sul mercato della telefonia mobile con una nuova offerta che soppianta ufficialmente la vecchia EVO 200.

CoopVoce ha lanciato la sua nuova EXTRA 300, ecco cosa include al suo interno

Venendo ora a quello che c’è all’interno di questa promo, bisogna parlare con gran completezza. Si parte innanzitutto dai minuti che sono senza limiti verso tutte le numerazioni fino a passare agli SMS che sono 1000 e infine ai giga che in questo caso sono 300 in 4G. L’offerta ha un costo di 9,90 € al mese per sempre e, come già detto, bisogna ricordare che CoopVoce non ha mai aumentato i prezzi delle offerte ai suoi clienti.

Su queste basi, risulta dunque chiaro che questa offerta va presa al volo, soprattutto in virtù del grande regalo che il gestore offre; l’azienda consente a tutti di avere un costo di attivazione pari a zero e il primo mese gratuito. Questo significa praticamente che il costo di 9,90 € al mese verrà pagato a partire dal secondo mese in poi. Anche la scheda Sim sarà totalmente gratuita.

Ricordiamo inoltre che per snellire i tempi della portabilità potrebbe essere utile sottoscrivere l’offerta con una SIM digitale. La cosiddetta eSIM è la nuova SIM virtuale che consente di usare tutti i servizi CoopVoce come se ci fosse una SIM tradizionale. Non ci saranno tempi di consegna e si potrà effettuare il passaggio completamente online.