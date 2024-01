TIM, la panoramica disastrosa annuale e trimestrale delle dinamiche di portabilità

L’Osservatorio AGCOM del terzo trimestre 2023 ha fornito dati significativi sul mercato della telefonia mobile italiana, evidenziando le tendenze nella portabilità del numero mobile (MNP). Si nota un incremento nel saldo negativo di TIM, che in precedenza aveva mostrato segni di diminuzione.

TIM: le tendenze nella portabilità del numero mobile

Il report dell’AGCOM, pubblicato il 28 Dicembre 2023, copre i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2023, fornendo una panoramica annuale e trimestrale delle dinamiche di portabilità. I dati includono le MNP effettuate con la delibera AGCOM 86/21/CIR, in vigore dal 14 Novembre 2022, che ha introdotto nuove regole per la portabilità dei numeri mobili.

Durante i dodici mesi tra Settembre 2022 e Settembre 2023, sono state registrate circa 7,7 milioni di operazioni di MNP. L’indice di mobilità, che riflette il rapporto tra linee mobili attive e la base clienti media, era al 14,5% a fine Settembre 2023, in calo rispetto al 16,9% dell’anno precedente.

I dati di AGCOM mostrano che Wind Tre ha avuto il 26% delle linee in uscita e il 18,5% in entrata, risultando in un saldo negativo. TIM ha registrato il 19,6% delle linee in uscita e il 17,8% in entrata, mostrando anch’esso un saldo negativo in crescita. Per Vodafone Italia, il 22% delle linee in uscita e il 17,8% in entrata indicano un saldo negativo persistente. In contrasto, Iliad Italia ha continuato a mostrare un saldo positivo, con il 17,7% delle linee in entrata e solo l’8,4% in uscita. Gli operatori virtuali (MVNO) hanno registrato complessivamente il 28,1% delle linee in entrata e il 24% in uscita, mantenendo un saldo positivo.

Analizzando i dati trimestrali, si nota che WindTre ha visto un leggero calo nelle linee acquisite e un aumento nelle linee in uscita. TIM ha mostrato un aumento sia nelle linee in entrata che in uscita, con un peggioramento del saldo negativo. Vodafone ha registrato un leggero miglioramento nel saldo negativo, mentre Iliad e gli MVNO hanno visto miglioramenti nel loro saldo positivo.