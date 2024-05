Iliad è il miglior gestore per la FIBRA OTTICA, ancora disponibile la GIGA 180

Chi conosce la serie Giga di Iliad, sa benissimo che i contenuti al suo interno sono numerosi e che i suoi prezzi non scadono mai. Venendo a conoscenza del costo mensile della Giga 180, è possibile rendersi conto anche di un altro paio di regali concessi dal gestore e ovviamente inclusi.

Iliad, la nuova Giga 180 è ancora la star indiscussa tra le offerte mobili

Per poter sottoscrivere un’offerta del calibro della Giga 180, basta solo pagare una somma di 9,99 € al mese per sempre. Un prezzo del genere presuppone anche la disponibilità del 5G, che va abbinato ai 180 giga disponibili.

Ovviamente non mancano minuti e messaggi, che in questo caso sono illimitati verso tutti. Compresi nel prezzo ci sono anche dei giga per navigare all’estero, ovviamente senza pagare alcun sovrapprezzo. Per quanto concerne il costo di attivazione, c’è un costo praticamente analogo che però va pagato solo la prima volta. È necessaria pertanto una ricarica iniziale da 20 €. Potete recarvi in tutti gli Iliad Point o presso i centri commerciali dove ci sono i centri abilitati.

In merito alla presenza del 5G invece ci sono delle precisazioni da fare. La prima riguarda la compatibilità, siccome questo standard funziona solo sugli smartphone che hanno un modem 5G incorporato. L’altra postilla da lasciare agli utenti è che il 5G funziona solo nelle zone adeguatamente coperte, che ormai hanno raggiunto la quasi totalità del paese.

Optando per la Giga 180 infatti gli utenti possono portare a casa anche un altra possibilità: lo sconto di 5 € al mese sulla promo in fibra ottica. Solo le offerte di Iliad che costano 9,99 € mensili possono infatti consentire agli utenti di avere il 5G gratis e lo sconto sulla fibra. L’offerta in questione, di tipo ovviamente domestico, garantisce a tutti una velocità di rete senza pari attualmente in Italia. Ovviamente nella promozione in fibra è incluso anche il modem.