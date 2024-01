Sony ha sorprendentemente rilasciato un aggiornamento per il controller DualSense di PS5, notizia che circola principalmente attraverso segnali concreti piuttosto che comunicazioni ufficiali. Al momento della stesura di questo articolo, Sony non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, e il presunto DualSense V2 “aggiornato” non è disponibile sul portale o nello shop ufficiale della società. Diverse fonti però, inclusi report della stampa internazionale e la segnalazione della mancanza di scorte del vecchio controller sul negozio online ufficiale Sony PlayStation, indicano che qualcosa sta cambiando.

Miglioramenti all’autonomia o solo speculazioni?

La nota catena statunitense BestBuy sembra essere in possesso del nuovo DualSense V2, mentre da Sony non emergono indicazioni ufficiali al momento della stesura. Ciò solleva interrogativi sulla tempistica dell’annuncio e se Sony sia stata anticipata da rivenditori come BestBuy. Allo stesso tempo, potrebbe essere che Sony non abbia previsto alcun aggiornamento per il DualSense, e ciò avrebbe portato a una situazione di ambiguità.

Le prime informazioni sul DualSense V2 suggeriscono che esteticamente sia identico alla versione precedente. Ma l’attenzione è rivolta a un aspetto fondamentale: l’autonomia della batteria. Secondo le informazioni fornite da BestBuy, Sony avrebbe migliorato significativamente l’autonomia del controller, portandola a 12 ore con una carica completa. Questo rappresenterebbe il doppio rispetto all’autonomia attualmente dichiarata, anche se è importante notare che questa informazione non trova riscontri altrove.

Mentre attendiamo conferme ufficiali da Sony, un ulteriore dettaglio segnalato da BestBuy è il possibile incluso supporto per la ricarica, la DualSense Charging Station. Tuttavia, questa indicazione sembra contraddittoria, poiché nel box “cos’è incluso” viene menzionato solo il controller. Tale discrepanza solleva ulteriori domande sulla completezza delle informazioni disponibili.

Sony introduce il DualSense V2 per PS5

In un possibile contesto di attesa per annunci ufficiali da parte di Sony, è interessante notare che l’attuale DualSense è in promozione, al prezzo di 49 euro, dal 29 dicembre al 12 gennaio presso lo shop ufficiale. Questa offerta potrebbe suggerire una strategia di smaltimento delle scorte esistenti, in previsione di un possibile lancio del DualSense V2. Resta da vedere come questa mossa influenzerà il mercato e la percezione dei consumatori nei confronti di questa novità.