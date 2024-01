Sony prosegue il suo impegno nel miglioramento delle periferiche per PlayStation, con una possibile revisione del controller DualSense che promette una maggiore autonomia e un’esperienza di gioco più prolungata. L’indiscrezione è emersa grazie alla catena canadese BestBuy, che ha inserito nel suo catalogo una nuova versione del controller di PlayStation 5, suggerendo un rinnovato DualSense V2.

Una batteria potenziata per ore di gioco senza interruzioni

La caratteristica distintiva di questa presunta versione migliorata è l’autonomia, stimata a dodici ore di gioco continuativo. Questo rappresenterebbe un notevole incremento rispetto alle attuali tre-sei ore di autonomia, spesso influenzate dall’uso delle molteplici funzioni di coinvolgimento presenti nel DualSense, come grilletti adattivi, feedback aptico, microfono integrato e giroscopi.

Uno degli aspetti più interessanti di questa potenziale nuova versione è la presenza di un accessorio aggiuntivo denominato DualSense Charging Station, incluso nella confezione. Questa stazione di ricarica consentirebbe ai giocatori di collocare il controller su di essa senza dover gestire cavi sparsi per la casa, fornendo un approccio comodo e ordinato alla ricarica del dispositivo.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte di Sony, l’aggiunta di questa versione migliorata del DualSense potrebbe essere annunciata nel prossimo evento PlayStation, atteso tra gennaio e febbraio. Questo evento potrebbe rivelarsi un palcoscenico ideale per presentare le nuove periferiche e le innovazioni previste per il primo trimestre del 2024.

Annunci sul DualSense V2 in arrivo?

La continua attenzione di Sony al miglioramento delle periferiche evidenzia il costante impegno dell’azienda nel soddisfare le esigenze e le aspettative dei giocatori, mirando a offrire un’esperienza di gioco sempre più avanzata e confortevole. La competizione nel settore delle console è sempre più accesa, e le innovazioni come una maggiore autonomia del controller potrebbero rappresentare un elemento chiave per attirare e soddisfare la vasta comunità di giocatori PlayStation.