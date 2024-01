La casa automobilistica turca Togg sta ampliando la sua gamma, presentando in anteprima al CES la nuova berlina T10F, dopo il successo della suv elettrica T10X. Contrariamente alle aspettative di una concept car, la Togg T10F è un prototipo di preserie, indicando chiaramente la prossima produzione che inizierà nel 2025. Il debutto sul mercato turco ed europeo è previsto proprio in quell’anno. Collaborando con il Togg Design Studio e la rinomata Pininfarina, la T10F condivide la piattaforma con la sua controparte SUV, combinando elementi di design orientali e occidentali.

La T10F segna un passo avanti

La Togg T10F, lunga 4.830 mm, larga 1.881 mm e alta 1.560 mm, con un passo di 2.890 mm, si discosta dalle forme tradizionali della berlina, adottando una linea da fastback più dinamica e fluida. L’attenzione all’aerodinamica è evidente, con maniglie delle portiere integrate e ruote scolpite per ottimizzare il flusso d’aria, garantendo un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) inferiore a 0,23. Dettagli distintivi includono luci diurne a boomerang nella parte anteriore e una griglia chiusa con inserti cromati a forma di petali di tulipano, simbolo della Turchia. Le luci posteriori richiamano il design della SUV, sottolineando la larghezza del veicolo. La differenziazione dalla T10X include l’opzione di tetto a contrasto e nuove varianti di colore ispirate alla Turchia.

suv

berlina

Tecnologia avanzata e comfort di guida

Internamente, la Togg T10F presenta uno schermo a tutta larghezza di 41,3 pollici, con un quadro strumenti da 12,3 pollici e un display infotainment da 29 pollici. La gestione delle funzioni è affidata a uno schermo a sfioramento da 8 pollici. Volante, pannelli delle portiere e sedili sono stati aggiornati per adattarsi alla natura più sportiva della berlina, con i sedili che riprendono il tema dei petali di tulipano. Il bagagliaio offre una capacità di 500 litri, estendibili a 1.350 litri abbattendo il sedile posteriore.

La gamma della Togg T10F comprenderà tre varianti: Standard Range con trazione posteriore, Long Range con trazione posteriore e Long Range 4WD con trazione integrale. La versione di punta a trazione integrale offrirà 435 CV e 700 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. Le varianti a motore singolo avranno 217 CV e 350 Nm. La batteria avrà una capacità di 52,4 kWh sulla versione entry level e 88,5 kWh sulle Long Range, con tempi di ricarica da 20% a 80% completati in 28 minuti. L’autonomia massima sarà di 600 km per la Long Range a trazione posteriore, 530 km sulla AWD e 350 km sulla RWD Standard Range.

Alla conquista di nuovi orizzonti nel 2025

Il modello presenterà due livelli di equipaggiamento, V1 e V2, con il secondo che integrerà funzionalità di guida autonoma avanzate e sistemi di sicurezza potenziati. La Togg T10F è progettata per ottenere le cinque stelle nei test dell’Euro NCAP, con 7 airbag e una serie di ADAS, incluso il rivoluzionario sistema “Rush Hour Pilot” che consente la guida autonoma nel traffico a velocità fino a 15 km/h. In conclusione, la Togg T10F si presenta come un’opzione avanzata, esteticamente accattivante e tecnologicamente sofisticata, anticipando un futuro entusiasmante per il marchio automobilistico turco e per il mercato delle auto elettriche.