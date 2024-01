PosteMobile ha recentemente introdotto sul mercato il nuovo piano telefonico denominato Creami Extra Wow 10, pensato appositamente per coloro che non hanno particolari esigenze in termini di traffico dati in mobilità e desiderano risparmiare sul costo del rinnovo mensile. L’offerta, attivabile fino al 23 gennaio 2024, si distingue per alcuni dettagli interessanti che ne fanno una proposta allettante per chi cerca una soluzione economica e affidabile.

L’offerta Creami Extra Wow 10

Un aspetto rilevante di Creami Extra Wow 10 è la sua convenienza economica, considerando che offre 10 GB di traffico dati a un prezzo mensile di soli 6 euro, una cifra alquanto competitiva nel panorama delle offerte telefoniche attuali.

Un altro punto a favore di questa proposta è l’appoggio all’infrastruttura di Vodafone, una delle reti più solide e affidabili presenti sul mercato. PosteMobile ha stipulato una partnership con Vodafone, che si estenderà fino al 2028, garantendo ai suoi utenti una connessione stabile e performante in mobilità.

La flessibilità è un elemento chiave di Creami Extra Wow 10, infatti, non presenta vincoli sulla portabilità del numero. La procedura di attivazione di Creami Extra Wow 10, tuttavia, presenta un vincolo: è possibile richiedere l’attivazione solamente presso un Ufficio Postale, non online. Questa specifica potrebbe rappresentare una limitazione per chi preferisce gestire le proprie attivazioni comodamente da casa, ma potrebbe essere accettabile per coloro che prediligono il contatto diretto con l’operatore.

Analizzando più da vicino i dettagli del piano, Creami Extra Wow 10 include minuti e SMS illimitati, oltre a 10 GB di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete Vodafone. In aggiunta, offre 6,35 GB mensili utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea grazie alla politica di roaming zero.

Ulteriori dettagli sulla promo di PosteMobile

Tra i servizi inclusi, vi sono funzionalità utili come “Ti cerco” e “Richiama ora“, avviso di chiamata e controllo del credito residuo, accessibili mediante il numero 401212 senza costi aggiuntivi. Creami Extra Wow 10 prevede anche l’uso dell’hotspot senza costi aggiuntivi, arricchendo l’esperienza di connettività per gli utenti che necessitano di condividere la propria connessione con altri dispositivi.

In merito ai costi, il piano mensile è fissato a 6 euro, con addebito su credito residuo. L’attivazione richiede un pagamento di 25 euro, da effettuare esclusivamente presso un Ufficio Postale. Va sottolineato che 10 euro di questa somma vengono restituiti sotto forma di credito, rappresentando di fatto la prima ricarica sul piano.

Va notato che l’acquisto della SIM ha un costo aggiuntivo di 15 euro. Creami Extra Wow 10 è disponibile sia per i clienti privati che per i titolari di partita IVA e può essere attivato sia su nuove SIM che con la portabilità del numero. Nel caso in cui la SIM non disponga di credito sufficiente per coprire il rinnovo mensile, il piano prevede un pagamento a consumo per i servizi, con tariffe di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 centesimi per SMS e 2 euro al giorno per 500 MB di dati alla prima connessione.