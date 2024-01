Honor, il noto produttore di dispositivi tecnologici, ha recentemente annunciato il lancio della sua ultima versione dell’interfaccia utente, denominata MagicOS 8.0. Questa nuova interfaccia è basata sulle più recenti release del sistema operativo mobile di Google, Android 14. Quello che rende MagicOS 8.0 particolarmente interessante è l’ampio utilizzo di intelligenza artificiale, con il modello linguistico avanzato MagicLM, che integra ben 7 miliardi di parametri. Questo modello è stato sviluppato in stretta collaborazione con Qualcomm, con l’obiettivo di massimizzare la sinergia con il processore Snapdragon 8 di terza generazione.

Arrivo MagicOS 8.0 di Honor

La principale caratteristica di MagicOS 8.0 è la sua natura “intent–based” o IUI (Interfaccia Utente Intent-Based). Questo significa che, anziché richiedere attivamente agli utenti di eseguire azioni specifiche, l’interfaccia interpreta automaticamente le intenzioni degli utenti e propone servizi in modo proattivo. La IUI su MagicOS 8.0 è in grado di interpretare diversi input, tra cui linguaggio naturale, immagini, gesti e movimentioculari. Questa capacità avanzata consente all’interfaccia di comprendere in modo più approfondito le richieste degli utenti.

Un ulteriore elemento chiave di MagicOS 8.0 è il già citato MagicLM, il quale consente di eseguire una vasta gamma di attività di intelligenza artificiale. Ad esempio, può essere utilizzato per generare video con istruzioni in linguaggio naturale o identificare un fotogramma specifico in un video. Questo apre nuove possibilità per l’interazione degli utenti con i loro dispositivi, offrendo una gamma più ampia di funzionalità basate sull’AI.

Il fulcro dell’esperienza utente su MagicOS 8.0 è Magic Portal, una funzione innovativa che agisce come suggeritore di scorciatoie. Questo permette agli utenti di spostarsi facilmente tra diverse applicazioni e dispositivi con un semplice tocco. Ad esempio, attraverso il drag&drop di un messaggio di prenotazione su un’app di navigazione, gli utenti possono ottenere istantaneamente le indicazioni stradali desiderate. In Cina, Magic Portal è già compatibile con oltre 100 applicazioni, facilitando notevolmente il trasferimento di informazioni tra diverse piattaforme.

MagicOS 8.0 promette un’esperienza utente più intelligente e fluida, spingendo i limiti dell’integrazione tra intelligenza artificiale e dispositivi mobili. Al momento, non sono ancora disponibili informazioni sulla distribuzione internazionale di MagicOS 8.0. Per ulteriori dettagli, gli appassionati dovranno attendere il Mobile World Congress, in programma a Barcellona dal 26 al 29 febbraio, dove Honor potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulla disponibilità globale di questa avanzata interfaccia utente.